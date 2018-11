Schimbare ISTORICA in fotbal! Romania e avantajata! Ce se poate intampla cu Campionatul Mondial

Presedintele CONMEBOL este cel care a facut propunerea.

Campionatul Mondial poate suferi o noua modificare importanta - presedintele Confederatiei din America de Sud, Alejandro Dominguez, a facut o solicitare oficiala catre FIFA pentru organizarea marelui eveniment din fotbal o data la 2 ani! Ideea a mai fost luata in calcul de FIFA in 1999 cand presedinte era Sepp Blatter, insa acesta nu a fost sprijinit in demersul sau.

Acum, FIFA ia in calcul propunerea CONMEBOL - Campionatul Mondial va mari numarul de echipe de la 32 la 48 incepand cu 2026 iar Dominguez spera propunerea lui sa ofere mai multor jucatori sansa de a juca la un Mondial.

"Mereu am spus, de ce nu? Ne-am dorit dintotdeauna sa existe o competitie de tipul Nations League la nivel global si mereu vom sprijini idei precum aceasta sau un precum cea pe care am facut-o catre FIFA de a organiza Campionatul Mondial la fiecare 2 ani, si nu la 4. In loc sa existe Nations League intre editii, mai bine organizam la fiecare 2 ani. Asa ca exista o oportunitate aici" a declarat Dominguez, citat de Four Four Two.

Romania n-a mai participat la Campionatul Mondial de la editia din 1998.