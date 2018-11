REVOLUTIE in fotbal! Se schimba regulile de la penalty, hent si inlocuiri! Anuntul FIFA

FIFA e gata sa modifice radical o parte din regulile din fotbal.

FIFA vrea sa schimbe o regula importanta din fotbal, cea in care un portar reuseste sa respinga o minge la penalty. Jucatorii nu mai pot ataca mingea si chiar sa dea gol dupa respingerea portarului, iar faza se va incheia cu o repunere simpla. Recent, Paul Pogba a ratat penalty cu Everton, insa mingea a revenit la el si a reusit sa o trimita in poarta. FIFA vrea ca penalty-ul sa fie doar faza sutului, fara continuare.

O alte modificare importanta o reprezinta eliminarea cuvantului "intentionat" la un hent in careu. Aceasta expresie a dus la nenumarate dezbateri si este interpretata in diverse moduri. In legile jocului scrie clar ca se acorda penalty doar atunci cand un jucator atinge intentionat mingea cu mana in interiorul propriului careu, cu exceptia portarului. Prin eliminarea cuvantului intentionat se poate acorda penalty la fiecare atingere de minge, ceea ce ar duce la mult mai multe lovituri de pedeapsa in fotbal.

FIFA vrea sa interzica si schimbarile din prelungiri pentru ca atunsi se trage de obicei cel mai mult de timp. Si in general pedepsele pentru simulari si trageri de timp vor fi inasprite. O alta idee este ca jucatorii schimbati sa paraseasca terenul prin cea mai apropiata zona si sa nu se mai indrepte catre mijlocul terenului.

Aceste reguli vor fi supuse la vot in luna martie a anului viitor, iar daca vor fi aprobate vor fi implementate din sezonul urmator.