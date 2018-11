Schimbare URIASA in fotbal! FIFA vrea sa SCHIMBE regula de la penalty-uri! Ce se va intampla daca portarul apara

FIFA are in plan mai multe modificari de regulament pentru viitorul apropiat.

Unul dintre cele mai importante capitole: penalty-ul! Olandezii de la Telefraaf scriu ca FIFA ia in calcul o revolutie totala pentru 11 metri. Astfel, jucatorii n-ar mai avea voie sa loveasca mingea in cazul in care mingea nu intra in poarta. In cazul in care portarul apara, echipa acestuia va relua jocul prin lovitura libera din propriul careu!