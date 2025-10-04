Luna aceasta, naționala României va disputa două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei:



joi, 9 octombrie, ora 21:00: România – Moldova (amical);



duminică, 12 octombrie, ora 21:45: România – Austria (preliminariile CM 2026).



Ioan Andone a reacționat, când a văzut convocările



După convocările anunțate de selecționerul Mircea Lucescu, Ioan Andone a reacționat. Fostul mare antrenor și jucător de la Dinamo spune că prima reprezentativă ar avea nevoie de un suflu nou.



Printre surprizele selecționerului se numără Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Cătălin Cîrjan (Dinamo) sau Lisav Eissat (Maccabi Haifa).



„Convocările la echipa națională sunt meritate și mă bucur că Dinamo a ajuns din nou să trimită jucători acolo. Sper ca pe viitor să-i vedem și pe Mărginean sau Cristi Mihai convocați, tineri români, de perspectivă.



La echipa națională e nevoie de o schimbare de generație, cu jucători noi, motivați, nu cu unii obosiți. Dacă Dinamo va continua să joace bine, să prindă play-off-ul și să se bată pentru cupele europene, e normal ca jucătorii ei să fie în vizorul selecționerului”, a spus Andone, pentru GSP.ro.



Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu:



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);



ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

