Într-un interviu acordat publicației Tuttosport, italianul a analizat parcursul excelent al echipei din ultima perioadă.



Colonnese a sărit în apărarea lui Chivu, subliniind forța mentală a acestuia de a ignora criticile și de a-și impune viziunea.



"Lui Cristian Chivu mulți i-au făcut funeraliile prea devreme. Însă el și-a continuat drumul fără să se lase influențat de critici, iar acum încep să se vadă rezultatele, așa cum o demonstrează cele patru victorii la rând din campionat și Champions League. Ce e mai frumos de-abia acum urmează", a transmis fostul jucător.



"Am observat o unitate puternică în grup"



Fostul apărător a lăudat și atmosfera pe care Chivu a creat-o în vestiar, menționând că rotația jucătorilor este una dintre cheile succesului.



"Joacă bine și am observat că s-a creat o unitate puternică în grup. Văd vestiarul mulțumit de Chivu, cu toți jucătorii care mi se par mult mai implicați în proiect. Cristian face un turnover mai mare, oferă spațiu tuturor și face ca fiecare element să se simtă un protagonist", a mai spus Colonnese.



În analiza sa, italianul l-a menționat și pe Piotr Zielinski, considerat "o dezamăgire până acum", dar și pe tânărul Pio Esposito, despre care a zis că este "cu adevărat puternic și nu a resimțit deloc saltul de la Serie B la Inter".

