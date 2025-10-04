După trei victorii în primele trei meciuri disputate în Cupa României, Dinamo a câștigat sâmbătă și derby-ul cu Rapid din aceeași competiție.

”Buldogii”, victorie și cu Rapid! 🐾

Victorie pe linie pentru băieții noștri în Cupă! 🔴⚪️

Echipa noastră a câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum, demonstrând constanță și forță în fiecare confruntare. 💪

În deplasarea de la Rapid, elevii scoțianului Carl Hogg s-au impus cu 40-25 (19-12 la pauză), reușind câte 3 eseuri în fiecare repriză. 🔥

Înaintea ultimului meci cu Steaua, „buldogii” și-au asigurat deja primul loc în grupă și vor juca acasă semifinala! 🏟️”, a postat pagina Dinamo Rugby.

