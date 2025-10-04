FOTO Dinamo, 4 meciuri, 4 victorii! Competiția în care ”buldogii” sunt invincibili

Rugby
Alexandru Hațieganu
Echipa de rugby din Ștefan cel Mare merge brici în Cupa României.

DinamoRapidJondre WilliamsSailasa TuragaluvuEduard Cioroabă

După trei victorii în primele trei meciuri disputate în Cupa României, Dinamo a câștigat sâmbătă și derby-ul cu Rapid din aceeași competiție.

”Buldogii”, victorie și cu Rapid! 🐾

Victorie pe linie pentru băieții noștri în Cupă! 🔴⚪️

Echipa noastră a câștigat toate cele 4 meciuri disputate până acum, demonstrând constanță și forță în fiecare confruntare. 💪

În deplasarea de la Rapid, elevii scoțianului Carl Hogg s-au impus cu 40-25 (19-12 la pauză), reușind câte 3 eseuri în fiecare repriză. 🔥

Înaintea ultimului meci cu Steaua, „buldogii” și-au asigurat deja primul loc în grupă și vor juca acasă semifinala! 🏟️, a postat pagina Dinamo Rugby.

Meciul contând pentru etapa a patra din Cupa României s-a jucat pe Stadionul Olimpia din Capitală.

Pentru Dinamo au marcat: 🏉Sailasa Turagaluvu 2 eseuri, 🏉Eduard Cioroabă 2 eseuri, 🏉Cristi Chirică 1 eseu, 🏉Petre Urs 1 eseu, 🏉Jondre Williams 5 transformări.

”A fost un meci plin de dăruire și momente spectaculoase! 

La pauză scorul a fost egal!

Din păcate, rezultatul final: Rapid – Dinamo 25 – 40.

Mulțumim tuturor celor care au fost la stadion și au încurajat echipa!

HAI RAPID!❤️🇱🇻❤️, a postat în schimb pagina oficială Rugby Rapid.

Giuleștenii veneau în Cupă după o victorie în derby-ul cu Steaua, scor 15-3.

Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar
Dinamo, ca în vremurile bune! Opt ”câini” convocați la naționalele de seniori și de tineret ale României
Leeds United - Tottenham Hotspur, ACUM EXCLUSIV pe VOYO! Două goluri, două mingi pe teren
CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Ion Țiriac a oferit o replică directă în momentul în care a fost întrebat dacă va mai fi o Simona Halep în România
FK Csikszereda - U Cluj 0-0! Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău și contraperformanța gazdelor
După lovitura primită la Inter, Chivu anunță: "M-am decis în proporție de 90%"

Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”

Gigi Becali a dezvăluit cât plătește anual pentru salariile jucătorilor de la FCSB

O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți

Gigi Becali i-a transmis un mesaj lui Alibec după răbufnirea atacantului: ”Păi ce faci, mă?”



CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor
Leeds United - Tottenham Hotspur, ACUM EXCLUSIV pe VOYO! Două goluri, două mingi pe teren
Ion Țiriac a oferit o replică directă în momentul în care a fost întrebat dacă va mai fi o Simona Halep în România
Cu cine dăm gol? Lucescu a convocat trei atacanți cu un singur gol la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria
Lotul României pentru meciul cu Austria! Bancu e OUT, surprize URIAȘE la naționala lui Mircea Lucescu: 5 debutanți
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dinamo bate ”pe un teren unde se câștigă foarte greu”!
Dinamo, recital cu U Cluj pe ”Florea Dumitrache”! Scor teribil în Cupa României
stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

