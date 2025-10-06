La ultimul meci al echipei sale, eșecul cu Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, Asamoah a suferit o accidentare horror și ar putea rămâne paralizat. În timpul unei curse spre minge, Asamoah a fost atacat din spate din adversar și s-a prăbușit cu capul în panourile publicitare.

Samuel Assamoah va fi operat pe 8 octombrie

Presa din China a anunțat ultimele detalii în cazul lui Samuel Asamoah. Fotbalistul din Togo a fost examinat de o echipă de medici, care au constatat exact problemele cu care se confruntă fostul jucător al celor de la FCU Craiova.

Asamoah are mai multe vertebre dislocate în zona cervicală, precum și multiple fracturi. Așa cum au anunțat deja chinezii, riscul ca Samuel Asamoah să rămână paralizat este unul imens.

Fotbalistul trecut pe la echipa lui Adrian Mititelu va fi operat, se pare, miercuri, pe 8 octombrie.

”După o examinare detaliată realizată de o echipă de experți medicali, s-a constatat că Asamoah are o dislocare și fracturi la vertebrele C2 până la C6 din zona cervicală a gâtului, precum și vertebre blocate la C5 și C6 (adică o fractură a celei de-a cincea vertebre cervicale), însoțite de compresie nervoasă.

Există riscul unei paralizii de nivel înalt, iar el va rata toate meciurile rămase din acest sezon. Cariera sa ar putea fi, de asemenea, serios afectată.

În prezent, Asamoah a fost transferat la Spitalul Universitar Nr. 1 afiliat Universității Medicale Guangxi și va fi supus unei intervenții chirurgicale pe 8 octombrie”, au anunțat chinezii.

