Din informațiile Sport.ro, Marius Șumudică este foarte aproape să preia banca formației Yunnan Yukun, echipă din prima ligă chineză unde evoluează deja românii Alex Ioniță și Andrei Burcă.



Tehnicianul în vârstă de 54 de ani ar urma să câștige aproximativ 600.000 de euro pe an, conform informațiilor obținute de site-ul nostru, contractul fiind pe un sezon cu opțiune de prelungire pentru încă unul. Momentan, nu există detalii despre eventuale bonusuri de instalare sau de performanță.



Șumudica va avea sub comandă doi români



Șumudică va avea parte de două fețe familiare pe meleagurile chinezești. Este vorba despre Andrei Burcă, ex-CFR și Botoșani și Alex Ioniță, ex-CFR, Rapid, Astra și CSU Craiova.



Pe lângă cei doi tricolori, Yunnan Yukun are în lot fotbaliști formați la cluburi de top, precum atacantul Pedro Henrique și mijlocașul defensiv Nene, crescuți la Benfica și Braga.



Clubul a fost fondat abia în 2021 și, în doar trei ani, a promovat din liga a 4-a până în Chinese Super League, fiind prima echipă din provincia Yunnan ajunsă în elita fotbalului chinez.



Dacă totul se concretizează, Marius Șumudică va avea parte de a 29-a experiență din cariera sa de antrenor, începută în urmă cu două decenii.



Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, AO Kavala, Astra Giurgiu, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Rapid București sunt, în ordine cronologică, formațiile pe care le-a antrenat tehnicianul până la momentul redactării acestui articol.

