Meciul este programat în această seară, de la 21:45 și poate fi urmărit în direct pe VOYO sau LIVE TEXT pe Sport.ro.

Olympique Marseille caută a doua victorie din acest sezon, după ce în primele trei etape, echipa pregătită de Roberto De Zerbi a înregistrat o victore (scor 5-2 cu Paris FC) și două înfrângeri (scor 0-1 cu Rennes și 0-1 cu Lyon).

Tot două eșecuri și o victorie are și Lorient.

În clasamentul din campionatul Franței, Olympique Marseille ocupă locul 10, cu trei puncte, în timp ce Lorient este pe locul 15 în ierarhie, cu același număr de puncte.

