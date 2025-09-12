Atacantul kosovar Astrit Selmani, golgheterul din ultimul sezon al lui Dinamo, a debutat perfect la sfârșitul lunii iulie la Shaanxi Union, echipă din China League One, divizia secundă chineză.

Titular, Selmani a înscris un gol și a dat o pasă de gol în victoria 3-1 pe teren propriu cu Foshan Nanshi, meci contând pentru etapa cu numărul 18.

De atunci, Selmani a mai evoluat în patru partide, fără ca echipa să mai înregistreze vreo victorie!

Au fost, pe rând, 0-3 cu Chongqing Tongliang Dragon, 3-3 cu Nanjing City, 1-1 cu Shijiazhuang Gongfu și 1-2 cu Guangdong GZ-Power, meciuri în care fostul ”câine” a mai bifat încă un gol și o pasă de gol.

După 21 de etape, Shaanxi Union se află pe locul 12 în clasamentul din China League One, unde evoluează 16 echipe.

