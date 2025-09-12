VIDEO Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol

Ce mai face Astrit Selmani prin China, după debutul senzațional cu gol și pasă de gol Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Atacantul kosovar a plecat în vară de la Dinamo la Shaanxi Union.

Shaanxi UnionDinamoChina League OneFoshan Nanshiastrit selmani
Atacantul kosovar Astrit Selmani, golgheterul din ultimul sezon al lui Dinamo, a debutat perfect la sfârșitul lunii iulie la Shaanxi Union, echipă din China League One, divizia secundă chineză.

Titular, Selmani a înscris un gol și a dat o pasă de gol în victoria 3-1 pe teren propriu cu Foshan Nanshi, meci contând pentru etapa cu numărul 18.

De atunci, Selmani a mai evoluat în patru partide, fără ca echipa să mai înregistreze vreo victorie!

Au fost, pe rând, 0-3 cu Chongqing Tongliang Dragon, 3-3 cu Nanjing City, 1-1 cu Shijiazhuang Gongfu și 1-2 cu Guangdong GZ-Power, meciuri în care fostul ”câine” a mai bifat încă un gol și o pasă de gol.

După 21 de etape, Shaanxi Union se află pe locul 12 în clasamentul din China League One, unde evoluează 16 echipe.

Selmani i-a cucerit pe fani de la primul meci

Suporterii lui Shaanxi Union și-au exprimat ei bucuria după prestația lui Selmani din meciul de debut.

”Există un motiv pentru care este atât de valoros. Pasă de gol și gol la prima sa apariție! Nu mă așteptam la așa ceva”, ”Singurul dezavantaj al lucrurilor scumpe este că sunt scumpe”, ”Minunat”, ”Este atât de scump pentru un motiv” sau ”Superb” au fost câteva dintre comentariile fanilor, care se referă la salariul foarte mare pe care atacantul kosovar îl primește.

