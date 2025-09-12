Într-un interviu acordat DAZN, internaționalul elvețian a vorbit despre primele sale impresii și a anunțat fără ocolișuri că a venit la Inter Milano pentru a câștiga tot ce se poate.



Ajuns sub comanda antrenorului român, Akanji s-a arătat entuziasmat de noua sa echipă și de primirea de care a avut parte. "Joi a fost prima mea zi. I-am cunoscut pe colegi, pe antrenor, cu care vorbisem doar la telefon. Toată lumea pare foarte entuziasmată, la fel ca mine. Abia aștept să joc primul meci", a transmis fundașul.



"Inter este unul dintre cele mai bune cluburi din Europa"



Akanji a explicat și de ce a ales să lase în urmă campioana Angliei pentru o aventură în Serie A, subliniind statutul de care Inter se bucură la nivel internațional.



"Am ales Inter pentru că este unul dintre cele mai bune cluburi din Europa. Nimic mai simplu. Au ajuns în finala Champions League de două ori în ultimii trei ani. Asta spune multe despre nivelul fotbalului de aici, este unul foarte înalt. Mi se pare mult mai tactic decât în Anglia și va trebui să-mi adaptez stilul", a punctat noul elev al lui Chivu.



Elvețianul și-a setat obiectivele pentru noul sezon: "Când joci pentru un club ca Inter, vrei să câștigi campionatul în fiecare an. Și Liga Campionilor, de asemenea. Au fost atât de aproape să o câștige, dar nu au reușit, așa că sper să pot ajuta echipa în acest an să atingă acel obiectiv. Vom vedea cât de departe putem ajunge".

