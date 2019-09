Salah nu mai spune ca joaca pentru nationala Egiptului! Scandal izbucnit dupa Gala FIFA The Best: fotbalistul a luat foc cand a auzit asta

Mohamed Salah s-a suparat tare dupa gala FIFA The Best.

FIFA a anuntat vineri ca nu a luat in considerare voturile din Egipt pentru gala FIFA The Best.

Motivul a fost faptul ca formularul de vot trimis de federatia egipteana prezenta semnaturi cu majuscule, care nu pareau autentice.

"In plus, aceste formulare nu au fost semnate de secretarul general, lucru ce era obligatoriu", au precizat cei de la FIFA intr-un comunicat.

Astfel, Mohamed Salah, clasat pe locul 4 in topul FIFA The Best, nu a primit voturile selectionerului Egiptului, Shawki Gharreb, si ale capitanului echipei nationale tarii sale, Ahmed Al-Mohammadi.

Oficialii forului international au precizat si ca au trimis doua note federatiei egiptene in privinta confirmarii voturilor de la selectioner si capitan, insa nu au primit niciun raspuns.

Totusi, Egiptul a avut un vot validat, cel al jurnalistului Hany Danial, care insa nu l-a ales pe Salah in lupta pentru cel mai bun fotbalist al sezonului trecut, ci pe Sadio Mane, coechipier cu Salah la Liverpool.

Salah a reactionat dupa aceasta veste si si-a sters din descrierea de pe Twitter ca evolueaza pentru nationala Egiptului, lasand doar statusul: "Fotbalist la Liverpool FC".