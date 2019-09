NEASTEPTAT! Alex Oxlade-Chamberlain a dat un raspuns genial la intrebarea: "Este Salah egoist?"

Intrebat intr-un interviu despre colegul sau de echipa, Chamberlain nu a ezitat sa ofere un raspuns inedit si amuzant in acelasi timp. Mijlocasul de 26 de ani a fost pus sa completeze diferite propozitii. Cea mai interesanta a fost: "Mohamed Salah nu este egoist deoarece...". Raspunsul englezului a facut deliciul publicului.

"Nu este egoist? Iti bati joc de mine? Tipul asta nu ne paseaza..Esti nebun? Intreaba-l pe Sadio!", a raspuns Chamberlain sub forma de gluma, referindu-se la momentul din meciul cu Burnley castigat de Liverpool cu 3-0 cand Mane s-a enervat in momentul in care Salah a refuzat sa ii paseze, preferand sa dribleze adversarii.

Sadio Mane went completely mad at Mo Salah after the Egyptian refused to pass him the ball when he was in on goal.

Mane had to be held back by several Liverpool players as he kicked off in the final few minutes... Shocking scenes!