VIDEO Ngezana și ai lui strigă „hoții": penalty refuzat Africii de Sud după o fază explozivă

Cupa Africii pe Națiuni a programat, astăzi, o partidă incendiară din etapa a 2-a din faza grupelor.

Africa de Sud Siyabonga Ngezana Egipt

Egipt – Africa de Sud a fost un duel interesant și pentru microbiștii din țară, în condițiile în care în formația sud-africană a fost titularizat, ca de obicei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul campioanei FCSB.

O confruntare sufocantă, pe muchie de cuțit, după cum Sport.ro a arătat aici, a avut un final incendiar! Pe lângă ratarea monumentală a lui Ngezana din prelungiri, a fost și o fază controversată, în minutul 90+2. 

Când Africa de Sud ataca în valuri, mingea a lovit mâna unui fotbalist egiptean, Yasser Ibrahim, în careul propriu (captura, jos).

Jocul a fost oprit imediat pentru analiza VAR. După câteva minute agonizante de așteptare, centralul a fost chemat pe margine pentru a revedea faza pe monitor. A fost momentul în care galeria sud-africană a „erupt“, fiind convinsă că arbitrul Pacifique Ndabihawenimana (Burundi) va dicta lovitura de la 11 metri.

Apoi însă, deziluzie pentru Africa de Sud! Centralul a revenit pe gazon și a indicat că nu se impune acordarea unui penalty. Faza respectivă poate fi văzută aici.

După terminarea jocului, cu victoria Egiptului, scor 1-0, sud-africanii au luat foc! Ei acuză vehement un „furt“ pe rețelele de socializare, considerând că Bafana Bafana ar fi meritat un penalty, în prelungirile întâlnirii.

Clasamente oferite de Sofascore
