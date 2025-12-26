Egipt – Africa de Sud a fost un duel interesant și pentru microbiștii din țară, în condițiile în care în formația sud-africană a fost titularizat, ca de obicei, Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul campioanei FCSB.

O confruntare sufocantă, pe muchie de cuțit, după cum Sport.ro a arătat aici, a avut un final incendiar! Pe lângă ratarea monumentală a lui Ngezana din prelungiri, a fost și o fază controversată, în minutul 90+2.

Când Africa de Sud ataca în valuri, mingea a lovit mâna unui fotbalist egiptean, Yasser Ibrahim, în careul propriu (captura, jos).