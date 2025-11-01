VIDEO Cel mai ușor gol din cariera lui Mohamed Salah

Cel mai ușor gol din cariera lui Mohamed Salah Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Liverpool și Aston Villa este LIVE pe VOYO.

TAGS:
liverpool - aston villaMohamed SalahLiverpool
Din articol

În prelungirile primei reprize, Mohamed Salah (33 de ani) a marcat după ce a profitat de o gafă uriașă a lui Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa și al naționalei Argentinei.

Mohamed Salah a profitat de gafa lui Emiliano Martinez

”Dibu” a încercat să scoată mingea din careul său, dar a pasat direct către adversar. Salah a șutat fără preluare direct în poarta goală și a deschis scorul, după ce Liverpool a avut și un gol anulat cu doar trei minute în urmă.

A fost al patrulea gol pentru Salah în acest sezon de Premier League, în zece etape, cifră la care se adaugă și două assist-uri.

Golgheter în sezonul precedent de Premier League, Salah este acum departe de prima poziție a clasamentului marcatorilor. Lider detașat este Erling Haaland de la Manchester City, care a marcat de 11 ori.

VIDEO - Mohamed Salah a deschis scorul în Liverpool - Aston Villa 1-0

Liverpool și Aston Villa, înainte de această partidă

În ciuda celor patru eșecuri consecutive, Liverpool se află pe locul 7, cu 15 puncte, la egalitate cu adversara de sâmbătă seară, Aston Villa. Trupa lui Unai Emery se află la polul opus, cu patru victorii consecutive.

Aston Villa vine după victoria mare împotriva lui Manchester City, scor 1-0. Matty Cash a fost unicul marcator al duelului de pe Villa Park, iar după meci a semnat prelungirea contractului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie întreagă, nenorocită de tatăl care mâna băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptămâni a murit
O familie &icirc;ntreagă, nenorocită de tatăl care m&acirc;na băut căruța, noaptea, de la cimitir. O fetiță de trei săptăm&acirc;ni a murit
ARTICOLE PE SUBIECT
Liverpool - Aston Villa 2-0. &rdquo;Cormoranii&rdquo; au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Liverpool - Aston Villa 2-0. ”Cormoranii” au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
ULTIMELE STIRI
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”
Liverpool - Aston Villa 2-0. &rdquo;Cormoranii&rdquo; au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Liverpool - Aston Villa 2-0. ”Cormoranii” au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Charalambous a găsit soluția &icirc;n apărare!? Puștiul din defensivă i-a luat ochii după 2-0 la Cluj: Avem probleme acolo!
Charalambous a găsit soluția în apărare!? Puștiul din defensivă i-a luat ochii după 2-0 la Cluj: "Avem probleme acolo!"
Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;
Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”
Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează &icirc;n direct la TV: &rdquo;La mine asta contează&rdquo;
Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează în direct la TV: ”La mine asta contează”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: &rdquo;E bine că s-a accidentat!&rdquo;

Un analist olandez a dat verdictul pentru Dennis Man: ”E bine că s-a accidentat!”

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: Pl&acirc;ngi unde vrei, dar nu aici!

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui

Variantă nouă de transfer pentru Denis Alibec, din iarnă: "Mult mai bun acolo! Poate ăsta e locul lui"

At&acirc;t a primit Iordănescu de la Legia! Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

"Atât a primit Iordănescu de la Legia!" Polonezii dezvăluie cu ce s-a ales antrenorul după plecare

&rdquo;U&rdquo; Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă &icirc;n drumul spre play-off

”U” Cluj - FCSB 0-2 | Campioana, victorie importantă în drumul spre play-off

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: N-a vrut nici el să vină

Refuzuri pe bandă rulantă pentru FCSB: "N-a vrut nici el să vină"



Recomandarile redactiei
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;
FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”
Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;
Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”
Charalambous a găsit soluția &icirc;n apărare!? Puștiul din defensivă i-a luat ochii după 2-0 la Cluj: Avem probleme acolo!
Charalambous a găsit soluția în apărare!? Puștiul din defensivă i-a luat ochii după 2-0 la Cluj: "Avem probleme acolo!"
Liverpool - Aston Villa 2-0. &rdquo;Cormoranii&rdquo; au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Liverpool - Aston Villa 2-0. ”Cormoranii” au pus capăt seriei de coșmar. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează &icirc;n direct la TV: &rdquo;La mine asta contează&rdquo;
Gigi Becali urechează un jucător de la FCSB și, apoi, șochează în direct la TV: ”La mine asta contează”
Alte subiecte de interes
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!