În prelungirile primei reprize, Mohamed Salah (33 de ani) a marcat după ce a profitat de o gafă uriașă a lui Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa și al naționalei Argentinei.

Mohamed Salah a profitat de gafa lui Emiliano Martinez



”Dibu” a încercat să scoată mingea din careul său, dar a pasat direct către adversar. Salah a șutat fără preluare direct în poarta goală și a deschis scorul, după ce Liverpool a avut și un gol anulat cu doar trei minute în urmă.



A fost al patrulea gol pentru Salah în acest sezon de Premier League, în zece etape, cifră la care se adaugă și două assist-uri.



Golgheter în sezonul precedent de Premier League, Salah este acum departe de prima poziție a clasamentului marcatorilor. Lider detașat este Erling Haaland de la Manchester City, care a marcat de 11 ori.

VIDEO - Mohamed Salah a deschis scorul în Liverpool - Aston Villa 1-0

