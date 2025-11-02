După 10 meciuri desfășurate în Premier League, eșalonul de elită al Angliei, formația dirijată de Arne Slot a înregistrat șase victorii și patru rezultate negative.



După patru eșecuri consecutive în campionat, Liverpool a câștigat, în sfârșit, sâmbătă seară cu Aston Villa. Pe Anfield, tabela de marcaj a arătat 2-0 la finalul celor 90 de minute.



Printre marcatori s-a numărat și Mohamed Salah, care nu a avut cel mai bun start de campionat în noul sezon

Reacția lui Mohamed Salah după ce Liverpool a cheltuit 500.000.000 de € în vară



După meci, starul egiptean a evidențiat că Liverpool trece și printr-o perioadă de acomodare, având în vedere amalgamul de transferuri din vară. ”Cormoranii” au plătit aproape 500.000.000 de euro pe mutările din noul sezon.



”Nu sunt fericit cu startul noului sezon. E puțin păcălitor pentru noi, pentru că avem și jucători noi. Foarte bune transferuri, dar ei au nevoie de timp să se adapteze la echipă.



Noi nu avem nevoie decât de timp să ne cunoaștem și meciuri, apoi va fi totul bine”, a spus Mo Salah, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.



Pentru Liverpool urmează meciul cu Real Madrid de marți seară din faza principală a competiției UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc pe Anfield și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

