Mohamed Salah (33 de ani) a înscris de două ori în opt apariții în Premier League și o singură dată în trei meciuri în Champions League. În Supercupa Angliei a fost integralist, dar nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.



Ce a avut de zis Arne Slot după ce Mo Salah a înscris doar trei goluri în 12 meciuri la Liverpool



În Champions League, Salah a ratat titularizarea cu Galatasaray (0-1), dar și cu Eintracht Frankfurt (5-1). A intrat în ambele confruntări pe final, dar nu a realizat nimic notabil.



Despre faptul că Salah pare într-o cădere, Arne Slot a ținut să puncteze în cadrul unei conferințe de presă că nu e îngrijorat absolut deloc de starul egiptean de pe Anfield.



Tehnicianul ”cormoranilor” a sugerat că cel mai bun lucru la care Salah se pricepe e să marcheze goluri și că o să o facă din nou cât de curând.



”Nu sunt îngrijorat. Mo a înscris mereu goluri pentru noi. Ultimul lucru care ma îngrijorează e că nu va marca, pentru că el asta a făcut toată viața, a înscris goluri.



Și la asta mă aștept în continuare”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.



Din 2017, de când a ajuns pe Anfield, Salah și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 248 de ori, a oferit 116 pase decisive și a înregistrat nu mai puțin de 413 apariții în toate competițiile.



Egipteanul a mai evoluat de-a lungul carierei sale la echipe precum AS Roma, FC Basel, Fiorentina, El Mokawloon și Chelsea.

