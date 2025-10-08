Mohamed Salah a dus din nou Egiptul la Cupa Mondială! Lista echipelor calificate până acum

Egipt, naționala cu numărul 19 calificată la CM 2026

Miercuri, Egipt a câștigat meciul cu Djibouti, scor 3-0, obținând astfel calificarea matematică la Cupa Mondială din 2026. Mohamed Salah, starul lui Liverpool, a reușit o dublă, iar Ibrahim Adel a fost celălalt marcator al partidei care s-a jucat pe teren neutru, în Maroc.



Naționala Egiptului, condusă de selecționerului Hossam Hassan, și-a asigurat matematic câștigarea grupei A din preliminariile africane. Cu o rundă rămasă de disputat, are 23 de puncte, cinci peste a doua clasată Burkina Faso.



Egipt se va afla la doar a patra prezență din istorie la Cupa Mondială, după edițiile din 1934, 1990 și 2018. Bilanțul de până cum este lipsit de victorie: cinci înfrângeri și două remize!

