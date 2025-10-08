Mohamed Salah a dus din nou Egiptul la Cupa Mondială! Lista echipelor calificate până acum

Mohamed Salah a dus din nou Egiptul la Cupa Mondială! Lista echipelor calificate p&acirc;nă acum Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Egipt a devenit naționala cu numărul 19 care a obținut calificarea la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada.

TAGS:
EgiptMohamed SalahCM 2026
Din articol

Egipt, naționala cu numărul 19 calificată la CM 2026

Miercuri, Egipt a câștigat meciul cu Djibouti, scor 3-0, obținând astfel calificarea matematică la Cupa Mondială din 2026. Mohamed Salah, starul lui Liverpool, a reușit o dublă, iar Ibrahim Adel a fost celălalt marcator al partidei care s-a jucat pe teren neutru, în Maroc.

Naționala Egiptului, condusă de selecționerului Hossam Hassan, și-a asigurat matematic câștigarea grupei A din preliminariile africane. Cu o rundă rămasă de disputat, are 23 de puncte, cinci peste a doua clasată Burkina Faso.

Egipt se va afla la doar a patra prezență din istorie la Cupa Mondială, după edițiile din 1934, 1990 și 2018. Bilanțul de până cum este lipsit de victorie: cinci înfrângeri și două remize!

Echipele calificate până acum la Cupa Mondială din 2026

  • Gazde: SUA, Mexic, Canada
  • Europa: - 
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt
  • Asia: Japonia, Iran, Uzbekistan, Iordania, Coreea de Sud, Australia
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Uruguay, Ecuador, Columbia, Paraguay
  • Oceania: Noua Zeelandă
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. &bdquo;Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun &icirc;naintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Dumitru Dragomir știe ce se va &icirc;nt&acirc;mpla &icirc;n Rom&acirc;nia - Austria
Dumitru Dragomir știe ce se va întâmpla în România - Austria
&rdquo;Tu ai făcut-o?&rdquo; Confesiunea mamei lui Kylian Mbappe, după ce starul lui Real Madrid a fost acuzat de viol
”Tu ai făcut-o?” Confesiunea mamei lui Kylian Mbappe, după ce starul lui Real Madrid a fost acuzat de viol
Sorana C&icirc;rstea a părăsit turneul de la Wuhan!
Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Wuhan!
Enigma Mazilu! De ce nu a debutat &icirc;ncă la Dinamo: anomalia descoperită de medicii &rdquo;C&acirc;inilor Roșii&rdquo;
Enigma Mazilu! De ce nu a debutat încă la Dinamo: anomalia descoperită de medicii ”Câinilor Roșii”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, transfer de la liderul Superligii?! &rdquo;Sigur că da, piața funcționează!&rdquo;

FCSB, transfer de la liderul Superligii?! ”Sigur că da, piața funcționează!”

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: &rdquo;Ei sunt cei trei uriași&rdquo;

Valeriu Iftime a numit echipele care se bat la titlu: ”Ei sunt cei trei uriași”

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat

10.000.000&euro; pentru transferul lui Louis Munteanu: &rdquo;Da, e adevărat&rdquo;

10.000.000€ pentru transferul lui Louis Munteanu: ”Da, e adevărat”

Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna &icirc;n Rom&acirc;nia și decizia lui CFR Cluj

Fără precedent! Ce salariu a cerut Hakim Ziyech pentru a semna în România și decizia lui CFR Cluj



Recomandarile redactiei
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun &icirc;naintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Zile de foc pentru Olăroiu! Rezultat bun înaintea meciurilor decisive pentru calificarea la Cupa Mondială
Dumitru Dragomir știe ce se va &icirc;nt&acirc;mpla &icirc;n Rom&acirc;nia - Austria
Dumitru Dragomir știe ce se va întâmpla în România - Austria
&rdquo;Tu ai făcut-o?&rdquo; Confesiunea mamei lui Kylian Mbappe, după ce starul lui Real Madrid a fost acuzat de viol
”Tu ai făcut-o?” Confesiunea mamei lui Kylian Mbappe, după ce starul lui Real Madrid a fost acuzat de viol
Enigma Mazilu! De ce nu a debutat &icirc;ncă la Dinamo: anomalia descoperită de medicii &rdquo;C&acirc;inilor Roșii&rdquo;
Enigma Mazilu! De ce nu a debutat încă la Dinamo: anomalia descoperită de medicii ”Câinilor Roșii”
Sorana C&icirc;rstea a părăsit turneul de la Wuhan!
Sorana Cîrstea a părăsit turneul de la Wuhan!
Alte subiecte de interes
&bdquo;Cum să faci așa? E un psihopat!&rdquo; Gestul istoric al portarului din Congo fix &icirc;nainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Messi, Salah și Mbappe, printre cele mai mari nume absente de la Jocurile Olimpice de la Paris! Lista completă
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!