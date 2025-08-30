În cursul zilei de vineri, Universitatea Craiova și-a aflat adversarii pe care-i va întâlni pe tabloul principal al competiției. Printre acestea se numără Sparta Praga, AEK Atena sau Mainz.



Florin Prunea, fostul mare internațional, este convins că oltenii se gândesc deja la calificarea în primăvara europeană, chiar dacă, la prima vedere, vor întâlni câțiva adversari mai bine cotați.



Florin Prunea: ”Sunt sută la sută convins”



Universitatea Craiova a reușit să evite câțiva adversari infernali, precum Fiorentina sau Crystal Palace, favoritele pentru câștigarea competiției.



”Toată lumea spunea înainte 'nu Crystal Palace, nu Fiorentina', a ieșit bine. Craiova are șanse să treacă de grupă. Eu sunt convins că cei de acolo se gândesc deja la calificare. Sunt sută la sută convins!



Uite, spre exemplu Rakow. I-am văzut acum un an, când era și Sorescu acolo, iar eu am fost delegat la un meci. Racovițan, fundaș central, e și acum acolo. Este o echipă puternică din punct de vedere fizic, dar nu este peste Craiova. În plus, lotul Craiovei este cel mai bun din ultimii ani”, a spus Prunea, la Digi Sport.



Adversarele Universității Craiova în faza principală din Conference League:

