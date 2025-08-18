Ofertă pentru transferul lui Andrei Coubiș!

Căpitan la echipele de juniori ale lui AC Milan, Coubiș ar putea schimba echipa în această vară. Pe lângă CFR Cluj, care și-a manifestat deja interesul pentru el, a intrat ”pe fir” și o echipă din Spania.



Andrei Coubiș ar putea ajunge în Spania



Mirandes, grupare din Segunda Division, a cerut informații despre fundașul care a evoluat pentru naționalele U20 și U21 ale României, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Rămâne de văzut dacă acesta va opta pentru un transfer în alt campionat sau va prefera să rămână în Italia.



Pe numele lui Coubiș a sosit și o propunere din Serie B. Avellino vrea să-l transfere și să profite de faptul că Max Allegri nu are de gând să-l includă în planurile sale.

