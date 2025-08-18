Ofertă pentru transferul lui Andrei Coubiș!

Andrei Coubiș (21 de ani), românul născut la Milano, a debutat în această vară pentru prima echipă a lui AC Milan, sub comanda lui Max Allegri.

Căpitan la echipele de juniori ale lui AC Milan, Coubiș ar putea schimba echipa în această vară. Pe lângă CFR Cluj, care și-a manifestat deja interesul pentru el, a intrat ”pe fir” și o echipă din Spania.

Andrei Coubiș ar putea ajunge în Spania

Mirandes, grupare din Segunda Division, a cerut informații despre fundașul care a evoluat pentru naționalele U20 și U21 ale României, anunță jurnalistul Nicolo Schira. Rămâne de văzut dacă acesta va opta pentru un transfer în alt campionat sau va prefera să rămână în Italia.

Pe numele lui Coubiș a sosit și o propunere din Serie B. Avellino vrea să-l transfere și să profite de faptul că Max Allegri nu are de gând să-l includă în planurile sale.

Andrei Coubiș, poreclit "Bestia" pentru fizicul său impresionant, pare să fi ratat șansa de a prinde prima echipă a lui AC Milan. Evoluția sa considerată dezastruoasă din amicalul cu Chelsea, unde a avut un autogol și a fost eliminat, l-ar fi făcut pe antrenorul Max Allegri să renunțe la ideea de a se baza pe el.

Coubiș vrea să evolueze la nivel de seniori

Născut la Milano din părinți români, căpitan la echipa de tineret a "rossonerilor", Coubiș nu mai dorește să continue la nivelul U23 și forțează un transfer la o echipă de seniori. 

Astfel, pe lângă varianta CFR Cluj, care i-ar oferi șansa de a juca pentru prima dată în România, a apărut acum și opțiunea concretă de a rămâne în fotbalul italian, dar în eșalonul secund.

