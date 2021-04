"S-a imbatat si a lovit-o cu capul in fata!" Dezvaluiri socante despre Giggs! Acuzatii dure la adresa legendei lui United: "Si-a abuzat iubita trei ani! I-a atacat si sora!"

Ryan Giggs (47 ani) este in centrul unui scandal dupa ce fosta iubita a depus plangere impotriva lui.

Legenda lui Manchester United s-a prezentat la Curtea de Magistratura din Manchester in cursul diminetii de miercuri, dupa ce fosta iubita, Kate Greville, l-a acuzat de abuz.

Cei doi au fost intr-o relatie timp de trei ani, iar femeia a dezvaluit ca a fost controlata si abuzata in tot acest timp de fostul selectioner al Tarii Galilor.

In perioada decembrie 2017 - noiembrie 2020, Giggs si-ar fi lovit iubita, ar fi 'umilit-o, agresat-o si abuzat-o', anunta The Sun, acestea fiind si acuzatiile la adresa lui. Mai mult, au iesit la iveala noi detalii, iar fostul jucator ar fi lovit-o cu capul in fata pe Kate, aflat sub influenta bauturilor alcoolice.

Totodata, Giggs a fost acuzat ca ar fi atacat-o si pe sora mai mica a iubitei sale, numita Emma.

Fostul atacant si-a spus doar numele la proces si s-a declarat nevinovat in fata judecatorilor, acestea fiind singurele cuvinte rostite de el in sala de judecata, scrie sursa citata.