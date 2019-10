MESSI sau RONALDO?! Ryan Giggs a surprins pe toata lumea: "Este un fotbalist pe care il vezi o data in viata. Nu exista comparatie"

Ryan Giggs a fost colegul lui Cristiano Ronaldo la Manchester United si a dezvaluit care este in opinia sa jucatorul mai bun dintre Messi si Ronaldo.

Fosta legenda a lui Manchester United a dezvaluit intr-un interviu acordat celor de la DAZN, care este jucatorul mai bun dintre Messi si Ronaldo:

"Mi-ar placea sa spun ca alegerea mea este Cristiano Ronaldo. Am jucat cu el si i-am vazut evolutia, dar Messi este un geniu. Leo este genul de fotbalist pe care il vezi o singura data in viata. Deci este simplu de ales. As dori sa pot spune Cristiano, dar nu exista termen de comparatie", a spus Ryan Giggs.

Giggs a vorbit si despre situatia dificila prin care trece conationalul sau, Gareth Bale. Jucatorul lui Real Madrid nu se afla in cele mai bune relatii cu clubul spaniol si au fost aproape de o despartire in vara:

"Totul a fost foarte dubios. In primul rand pentru ca are o calitate ce nu poate fi contestata si pentru ca a castigat patru Ligi ale Campionilor alaturi de ei, fiind un jucator determinant. In calitate de antrenor, nu pot decat sa recunosc ca este un capitan, este un profesionist desavarsit si repet, un fotbalist foarte talentat", a mai spus Giggs.