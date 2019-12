Ce face Bale dupa anuntul asta?! Giggs i-a INTERZIS pana si sa se gandeasca la marea lui pasiune :)

Tara Galilor s-a calificat deja la Euro 2020 iar Gareth Bale, superstarul echipei, nu mai are voie sa joace golf.

"Ryan Giggs a fost clar cand a spus ca in perioada cantonamentului jucatorii ar trebui sa fie concentrati doar pe fotbal. Nu putem accepta o situatie in care isi pun viata in pericol sanatatea si conditia fizica pentru a juca golf", a declarat Jonathan Ford, presedintele federatiei galeze.

Bale a recunoscut recent ca este innebunit sa joace golf in afara antrenamentelor si meciurilor. Jucatorul in varsta de 30 de ani a sarbatorit calificarea Tarii Galilor la Euro 2020 cu un steag facut de fani in care a precizat prioritatile sale. "Tara Galilor. Golf. Real Madrid" este mesajul care a starnit valuri de mesaje negative in randul fanilor din Madrid.

Sambata, la tragerea la sorti pentru grupele Euro desfasurata la Bucuresti, Tara Galilor a fost repartizata in grupa A alaturi de Turcia, Italia si Elvetia.