Superliga noastră e inundată de mulți străini cu un nivel fotbalistic scăzut, însă avem și excepții fericite de la regulă. Cupa Africii pe Națiuni, în desfășurare în Maroc, a avut mai mulți jucători legitimați la cluburile românești selecționați în naționalele lor.

Duminică, am avut chiar un derby Dinamo – FCSB, în confruntarea Camerun – Africa de Sud din optimi. Aici, câștig de cauză au avut camerunezii, scor 2-1, la capătul unui duel în care Ngezana (FCSB) a fost integralist în echipa Africii de Sud, în timp ce Epassy (Dinamo) a apărat poarta Camerunului.

Dacă stoperul roș-albaștrilor s-a remarcat doar prin cartonașul galben, încasat în minutul 32, în schimb, Epassy a ajuns să fie menționat, în cronica meciului, în celebrul „L’Equipe“.

„Deși conduși cu 2-0, sud-africanii n-au renunțat la luptă. Și a fost nevoie de o prestație foarte inspirată a lui Devis Epassy, în poarta Camerunului, pentru ca șansele de gol pe care le-au avut Kabini (minutul 62) și Mokoena (minutul 69) să fie anulate. Iar când Africa de Sud a marcat, în minutul 88, au mai fost niște faze la limită, în careul lui Epassy, dar Camerun a rezistat, urmând să dea de Maroc, în sferturile Cupei Africii pe Națiuni“, a notat publicația franceză.

