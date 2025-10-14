VIDEO Naționala cu ”creierul” echipei trecut prin Superligă s-a calificat la Mondial fără gol primit!

Naționala cu "creierul" echipei trecut prin Superligă s-a calificat la Mondial fără gol primit!
Alexandru Hațieganu
Tunisia a făcut legea în preliminariile africane.

Aissa Laidouni, Tunisia, Sami Trabelsi, Ali Abdi, Hannibal Mejbri
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială 2026. Tunisienii merg la turneul final neînvinşi şi fără gol primit!

La Rades, Tunisia a înfruntat echipa de pe locul secund din Grupa H şi nu a avut probleme deosebite în faţa Namibiei. 

Ali Abdi a deschis scorul în minutul 28, din penalty, iar Hannibal Mejbri l-a majorat în minutul 55. 

Tabela a fost închisă de Ferjani Sassi, în minutul 64, şi tunisienii s-au impus cu 3-0. 

Aissa Laidouni, trecut pe la FC Voluntari, este om de bază în naționala Tunisiei

În echipa antrenată de Sami Trabelsi a fost titular, ca de obicei, şi Aissa Laidouni, fostul jucător de la FC Voluntari.

Mijlocașul central de 28 de ani, considerat ”creierul” naționalei Tunisiei, joacă acum la Al-Wakrah în Qatar, după ce a evoluat în ultimele sezoane la Ferencvaros Budapesta și Union Berlin (Bundesliga).

Cu 28 de puncte din 10 meciuri, cu 9 victorii şi 1 egal, Tunisia s-a calificat la turneul final din SUA, Mexic și Canada cu un golaveraj de vis: 22-0!

Namibia merge la baraj, de pe locul al doilea.

Echipa namibiană are 15 puncte, tot atâtea cât are şi Liberia – echipa de pe locul 3, dar are un golaveraj mai bun cu un gol faţă de liberieni, scrie news.ro.

