Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială 2026. Tunisienii merg la turneul final neînvinşi şi fără gol primit!

La Rades, Tunisia a înfruntat echipa de pe locul secund din Grupa H şi nu a avut probleme deosebite în faţa Namibiei.

Ali Abdi a deschis scorul în minutul 28, din penalty, iar Hannibal Mejbri l-a majorat în minutul 55.

Tabela a fost închisă de Ferjani Sassi, în minutul 64, şi tunisienii s-au impus cu 3-0.

Aissa Laidouni, trecut pe la FC Voluntari, este om de bază în naționala Tunisiei

În echipa antrenată de Sami Trabelsi a fost titular, ca de obicei, şi Aissa Laidouni, fostul jucător de la FC Voluntari.

Mijlocașul central de 28 de ani, considerat ”creierul” naționalei Tunisiei, joacă acum la Al-Wakrah în Qatar, după ce a evoluat în ultimele sezoane la Ferencvaros Budapesta și Union Berlin (Bundesliga).

