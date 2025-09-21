Tehnicianul portughez, care și-a început cariera de principal chiar la Benfica în anul 2000, are o listă de transferuri impresionantă, potrivit Teamtalk, formată din șase nume uriașe cu care a colaborat de-a lungul carierei sale spectaculoase.



Mourinho vrea să construiască o echipă pe scheletul unor jucători de mare experiență, loiali metodelor sale, pentru a readuce gloria pe Estadio da Luz.



O echipă de vis pentru "The Special One"



Pe lista lui Mourinho se află fotbaliști care au scris istorie sub comanda sa la cluburi precum Manchester United, Real Madrid, Chelsea sau Tottenham.



David de Gea. Considerat cel mai bun portar din lume în perioada în care Mourinho antrena pe Old Trafford, spaniolul (34 de ani) a renăscut la Fiorentina. Deși are contract până în 2028, acesta ar include o clauză de reziliere pentru "o sumă relativ mică". De Gea spunea în 2018 despre Mou: "Avem un manager grozav. Este foarte bun la a transmite mentalitatea sa de învingător grupului".



Nacho Fernandez. Fundașul legendar al lui Real Madrid, acum în vârstă de 35 de ani, a debutat la echipa mare sub comanda lui Mourinho. Portughezul nu și-a ascuns niciodată admirația: "Sunt mândru de el. Era un copil, dar cu mentalitatea unui om. A fost ușor să-i văd potențialul". Nacho se află în ultimul an de contract cu Al-Qadsiah din Arabia Saudită.



Sergio Reguilon. Liber de contract după despărțirea de Tottenham, fundașul stânga a fost mereu un admirator al lui Mourinho. "Mourinho m-a impresionat mult. Încă de când eram copil mi-a plăcut de el, îmi place intensitatea lui la antrenamente", zicea Reguilon în 2020. Portughezul a încercat să-l aducă și la Fenerbahce, iar acum are calea liberă.



Nemanja Matic. Unul dintre "soldații" preferați ai lui Mourinho, sârbul a lucrat cu el la Chelsea, Manchester United și AS Roma. Matic (37 de ani), care a mai jucat pentru Benfica între 2011 și 2014, are contract pe un singur an cu Sassuolo. "Pentru mine, el este unul dintre cei mai buni antrenori din istoria fotbalului. E special", a transmis Matic despre relația sa cu antrenorul.

Mourinho a pus ochii pe un "Balon de Aur"



Jesse Lingard. Mijlocașul ofensiv a trăit cea mai bună perioadă a carierei sale sub comanda lui Mourinho la Manchester United. Acum la FC Seoul, în Coreea de Sud, Lingard (32 de ani) va intra în ultimele luni de contract în decembrie. "Eu și Jose am avut o relație bună. A avut încredere în mine, m-a băgat în meciuri importante. M-a transformat într-un învingător", a scris Lingard în The Players Tribune.



Karim Benzema. Lovitura de grație ar fi aducerea fostului Balon de Aur. La 37 de ani, atacantul francez este în ultimul an de contract la Al-Ittihad. Sub comanda lui Mourinho la Real Madrid, Benzema a marcat 78 de goluri în 150 de meciuri. "Mourinho m-a ajutat foarte mult. Caracterul lui te înțeapă de fiecare dată și te autodepășești pe teren. E un antrenor bun", a recunoscut francezul. Chiar dacă ar trebui să accepte o reducere salarială masivă, posibilitatea de a lucra din nou cu Mourinho ar putea fi decisivă.

