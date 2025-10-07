Penalty-ul comis de fundașul oltean, care a adus golul victoriei pentru roș-albaștri, a atras un val de reproșuri, iar fostul oficial Constantin Zotta a avut cea mai tăioasă intervenție, punând la îndoială nivelul real al jucătorului.



Faultul care a decis meciul s-a petrecut în minutul 38. Aflat în duel cu tânărul Alexandru Stoian în propriul careu, Screciu a avut o intervenție pe care arbitrul Istvan Kovacs a considerat-o neregulamentară abia după ce a consultat sistemul VAR. Florin Tănase a transformat lovitura de la 11 metri și a stabilit scorul final.



Constantin Zotta nu a avut milă și l-a criticat dur pe Screciu pentru gestionarea fazei, amintind și de greșeala din meciul cu Rakow din Conference League. Analistul a explicat că astfel de erori repetate sunt motivul pentru care fotbalistul nu a ajuns la un nivel superior.



"Este unul dintre cei mai buni oameni de la Craiova dar, probabil, la ce am văzut aici şi la Rakow poate că ăsta e motivul pentru care joacă doar la Craiova! Nu joacă la un Benfica! Am dat un exemplu...", a spus Constantin Zotta, la Primasport.



Screciu se apără: "Pentru mine, chiar nu a fost penalty!"



Greșeala lui Screciu nu a fost taxată doar de analiști, ci și de fanii Universității Craiova. Suporterii și-au vărsat frustrarea pe rețelele de socializare, considerându-l principalul vinovat pentru eșec: "FCSB deschide scorul în minutul 39 din penalty după ce echipa noastră a jucat mai bine. Iar o făcu Screciu de sânge…", a fost mesajul postat pe pagina Uniți pentru Știința.



La finalul partidei, jucătorul s-a declarat nevinovat și a criticat arbitrajul lui Istvan Kovacs. Screciu susține că a revăzut faza de mai multe ori și nu a existat contact pentru o lovitură de pedeapsă.



"Îmi pare rău pentru acel penalty, în ghilimele. Am revăzut faza de zece ori cel puțin cu colegii mei, nu știu unde a fost penalty. Pentru mine, chiar nu a fost, nu îmi explic acea fază. Cu Rakow am greșit, sunt responsabil, dar în seara asta, nu a existat niciun contact. A fost umăr la umăr, mi-a luat puțin fața. Chiar sunt supărat", a zis Screciu la finalul meciului.

