"The Special One" a fost prezentat oficial joi și a sosit la conferința de presă la volanul unui bolid de lux, un Ferrari negru, care a întors toate privirile.



Antrenorul portughez a ajuns la Lisabona în cursul după-amiezii pentru a semna contractul și nu a pierdut ocazia să facă o demonstrație de forță. Escortat de poliție, Mourinho și-a condus propriul Ferrari la centrul de pregătire al clubului, unde a susținut prima sa conferință de presă ca nou antrenor al "vulturilor".



Misiune de salvare la Benfica



Numirea lui Mourinho vine într-un moment dificil pentru Benfica. Clubul l-a demis pe Bruno Lage la doar câteva ore după înfrângerea surprinzătoare din Liga Campionilor, 2-3 cu Qarabag. În campionat, echipa este abia pe locul șase, cu 10 puncte în patru etape, iar legendarul tehnician are misiunea de a redresa campania.



Mourinho, care era liber de contract de la finalul lunii august, când a fost demis de la Fenerbahce, a semnat un contract valabil pe doi ani. Înțelegerea conține o clauză specială, care permite oricărei părți să încheie acordul la 10 zile după finalul sezonului 2025-2026.

