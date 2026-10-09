Suporterii formației din Riad au afișat un banner uriaș în tribune, cu mesajul „Greatness is earned” ( „Măreția se câștigă”), în onoarea starului portughez. Ronaldo a fost titular în partida cu Al-Diriyah și a deschis scorul înainte de minutul 30.

Ce s-a întâmplat la naționala Portugaliei

Atacantul în vârstă de 41 de ani a părăsit brusc cantonamentul naționalei Portugaliei, după ce Jorge Jesus a vorbit despre statutul său de rezervă pentru partida cu Norvegia, de la Oslo, câștigată de lusitani cu 2-1.

Ronaldo s-a încălzit aproximativ 30 de minute în timpul meciului, dar nu a intrat pe teren. Situația a provocat agitație în jurul naționalei. MAI MULTE DETALII AICI