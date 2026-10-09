FOTO Bannerul uriaș afișat de fanii Al-Nassr la primul meci după scandalul Ronaldo - Jorge Jesus

Bannerul uriaș afișat de fanii Al-Nassr la primul meci după scandalul Ronaldo - Jorge Jesus Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo a primit un mesaj clar de susținere din partea fanilor lui Al-Nassr, la primul meci după scandalul de la naționala Portugaliei.

TAGS:
al nassrCristiano RonaldoPortugaliaJorge Jesus
Din articol

Suporterii formației din Riad au afișat un banner uriaș în tribune, cu mesajul „Greatness is earned” („Măreția se câștigă”), în onoarea starului portughez. Ronaldo a fost titular în partida cu Al-Diriyah și a deschis scorul înainte de minutul 30.

Ce s-a întâmplat la naționala Portugaliei

Atacantul în vârstă de 41 de ani a părăsit brusc cantonamentul naționalei Portugaliei, după ce Jorge Jesus a vorbit despre statutul său de rezervă pentru partida cu Norvegia, de la Oslo, câștigată de lusitani cu 2-1.

Ronaldo s-a încălzit aproximativ 30 de minute în timpul meciului, dar nu a intrat pe teren. Situația a provocat agitație în jurul naționalei. MAI MULTE DETALII AICI

  • La nivel internațional, Cristiano Ronaldo a înscris 146 de goluri în 234 de meciuri pentru naționala Portugaliei.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă răpire copil. O fată de 12 ani a fost luată de pe stradă în Teleorman şi urcată într-o maşină. Foto cu suspectul
Alertă răpire copil. O fată de 12 ani a fost luată de pe stradă în Teleorman şi urcată într-o maşină. Foto cu suspectul
ARTICOLE PE SUBIECT
Unde a ajuns să joace Joselu! Atacantul a câștigat Liga Campionilor cu Real și EURO cu naționala Spaniei
Unde a ajuns să joace Joselu! Atacantul a câștigat Liga Campionilor cu Real și EURO cu naționala Spaniei
”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”
”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”
Un președinte din Superliga sare la gâtul lui Vassaras: „Nu beneficiem și noi măcar de o greșeală?”
Un președinte din Superliga sare la gâtul lui Vassaras: „Nu beneficiem și noi măcar de o greșeală?”
ULTIMELE STIRI
Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”
Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
România, învinsă de Norvegia cu 2-0, în play-off-ul Cupei Mondiale 2027 la fotbal feminin
România, învinsă de Norvegia cu 2-0, în play-off-ul Cupei Mondiale 2027 la fotbal feminin
Lens - Olympique Lyon 2-1. Final incendiar în Ligue 1
Lens - Olympique Lyon 2-1. Final incendiar în Ligue 1
O companie negociază preluarea Stelei: ”Militarii” ar putea promova în Superliga
O companie negociază preluarea Stelei: ”Militarii” ar putea promova în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică”

Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică”

Laurențiu Reghecampf a dat cărțile pe față despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „V-am spus foarte clar”

Laurențiu Reghecampf a dat cărțile pe față despre schimbul Boutoutaou - Nsimba: „V-am spus foarte clar”

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

”Pe făraș” la FCSB, poate avea parte de o răsturnare de situație: ”Va avea șansa lui!”

Primă uriașă pentru jucători în Superliga României: ”Trei milioane cash!”

Primă uriașă pentru jucători în Superliga României: ”Trei milioane cash!”

Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

Edi Iordănescu confirmă și poate da lovitura carierei: "M-au contactat recent"

FRF a decis! Costin Curelea, OUT de la echipa națională după rezultatele dezastruoase

FRF a decis! Costin Curelea, OUT de la echipa națională după rezultatele dezastruoase



Recomandarile redactiei
Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”
Victor Pițurcă a răbufnit când a văzut la ce echipă poate ajunge Adrian Mutu: ”Înseamnă că nu mi-a ascultat sfatul!”
Nicolescu a venit la microfon după Sepsi - Dinamo și a răbufnit la adresa lui Dioszegi: "Îl felicit că are brutărie, dar..."
Nicolescu a venit la microfon după Sepsi - Dinamo și a răbufnit la adresa lui Dioszegi: "Îl felicit că are brutărie, dar..."
O companie negociază preluarea Stelei: ”Militarii” ar putea promova în Superliga
O companie negociază preluarea Stelei: ”Militarii” ar putea promova în Superliga
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
Dezastru! Ce s-a întâmplat cu Dennis Man în PSV - Heerenveen
„Va fi sezonul lui Dinamo?” Nuno Campos a dat răspunsul după victoria cu Sepsi
„Va fi sezonul lui Dinamo?” Nuno Campos a dat răspunsul după victoria cu Sepsi
Alte subiecte de interes
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Oțelul Galați l-a transferat pe atacantul portughez dorit și de Fenerbahce! ”Mașină de goluri”
Oțelul Galați l-a transferat pe atacantul portughez dorit și de Fenerbahce! ”Mașină de goluri”
CITESTE SI
Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

stirileprotv Mașini cu frâne dezactivate și improvizații periculoase, la RAR. Un vehicul avea buturugi de lemn în locul pieselor originale

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

stirileprotv Cele două variante de guvern luate în calcul de Luca Niculescu. Cum ar putea ajunge să depindă de voturile SOS România

Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

stirileprotv Alertă pe aeroportul Otopeni. Un avion cu 228 de pasageri s-a întors din drum după câteva minute și a aterizat de urgență

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!