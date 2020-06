Reguli STRICTE pentru echipele din Anglia! Ce nu au voie sa faca fotbalistii din Premier League

Pregatirea reluarii fotbalului in Anglia este pe ultima suta de metri, iar protocoalele au fost puse la punct. Fotbalistii sunt nerabdatori sa revina pe gazon, iar pentru ca totul sa se desfasoare in conditii de siguranta maxima, ei sunt instruiti in aceste zile cu privire la noile reguli.

Potrivit presei britanice, in acest final de sezon, jucatorii din Premier League nu vor avea voie sa scuipe pe teren sau sa isi sufle nasul. De asemenea, ei nu vor putea sa se apropie foarte mult nici de coechipieri la celebrarea unui gol si nici de oficialii partidelor. Bineinteles, meciurile se vor juca fara spectatori.

Premier League instruct players: "no spitting", "no nose-clearing", "no surrounding match officials", "no mass confrontations", "maintain distance during goal celebrations" & "where feasible, broadcasters will identify a celebration camera which players can head to after scoring"