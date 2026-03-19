Real Madrid, PSG, Liverpool și Manchester United îl monitorizează atent pe brazilianul Rayan (19 ani), după primele evoluții promițătoare ale adolescentului în Premier League la Bournemouth.

Rayan, unul dintre fotbaliștii de viitor din Premier League

Rayan a marcat două goluri și a oferit o pasă de gol în șapte apariții pentru Bournemouth, în campionatul Angliei, care l-a cumpărat în ianuarie de la Vasco da Gama pentru 28,5 milioane de euro.

Scouterii madrilenilor, parizienilor, „cormoranilor” și ai „diavolilor roșii” s-au declarat „enorm impresionanți” de felul în care s-a prezentat Rayan în primele sale apariții din Premier League.

Bournemouth i-ar fi pus lui Ryan o clauză de reziliere în valoare de 100 de milioane de euro, după cum informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

Rayan, înlocuitorul lui Antoine Semenyo

Rayan a fost adus la Bournemouth ca înlocuitor al lui Antoine Semenyo, transferat în ianuarie de Manchester City pentru 72 de milioane de euro.

Adolescentul brazilian și-a făcut simțită prezența rapid la formația aflată pe locul 10 în Premier League.