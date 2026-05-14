Meciul a fost decis la loviturile de departajare, unde Laurențiu Popescu s-a dovedit a fi eroul echipei din Bănie, când a apărat șutul expediat de la punctul cu var de către Iulian Cristea.

La scurt timp după finalul meciului, oltenii au declanșat sărbătoarea și și-au primit medaliile de câștigători ai Cupei și trofeul.

Totuși, momentul a fost umbrit câteva minute mai târziu, când Ștefan Baiaram a mers în zona gardurilor de protecție pentru a-și aduce soția pe teren. Deși purta tricoul de câștigător al Cupei și avea medalia la gât, fotbalistul Universității Craiova a fost bruscat de jandarmii aflați la fața locului, care i-au interzis în primă fază să o bage pe teren pe soția sa, luptătoarea de kickbox, Cristina Răduț.

Extrem de nervos, Baiaram le-a cerut explicații jarndarmilor care, în cele din urmă, l-au lăsat în pace pe fotbalistul de 23 de ani, care a reușit să își introducă soția pe teren.

A doua zi după meci, Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Burebista” a oferit un punct de vedere în legătură cu incidentul care l-a avut în centrul atenției pe fotbalistul Universității Craiova.

”Pentru clarificarea unor informații apărute în spațiul public, potrivit cărora, la finalul partidei de fotbal dintre echipele ‘U’ Cluj și Universitatea Craiova, disputată în cadrul Finalei Cupei României, ‘un fotbalist ar fi fost bruscat de jandarmi’, facem următoarele precizări:

La finalul partidei de fotbal, un jucător al echipei Universității Craiova a venit la gardul de siguranță, montat de firma de securitate, care delimita Tribuna a II – a de terenul de fotbal, cu intenția de a facilita intrarea pe teren a unei persoane aflate în tribună. În acel moment, un agent de securitate s-a opus escaladării gardului de către persoana aflată în tribună, moment în care a fost împins de către fotbalist. Aceasta faptă a precedat intervenția promptă a jandarmilor aflați în dispozitiv, care au aplanat conflictul dintre cele două persoane, acționând prin îndepărtarea fotbalistului. Menționăm că această situație nu a escaladat, iar jandarmii au revenit în dispozitiv la scurt timp după eveniment”, se arată în comunicatul jandarmilor.