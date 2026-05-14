Piesă de bază în angrenajul lui Inter, Marcus Thuram a jucat un rol important și în finala Coppa Italia, contribuind la autogolul lui Adam Marusic din prima repriză, care a deblocat tabela.

Marcus Thuram, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter: "Cristi Chivu ne-a oferit încredere"

Pentru atacantul francez este al patrulea trofeu cucerit cu Inter Milano și al doilea din acest sezon. Thuram a explicat după meci ce a adus Cristi Chivu la echipă în acest an și a vorbit despre visul de a câștiga Cupa Mondială cu Franța.

"E o mare bucurie. Suntem foarte mulțumiți de sezonul nostru. Au fost principalele două obiective din acest sezon și le-am îndeplinit.

Nu știu dacă Cristi Chivu a schimbat ceva, dar ne-a oferit încredere, iar asta ne-a ajutat să câștigăm.

Momentul în care ne-am dat seama că putem realiza eventul? În fotbal nu se știe niciodată, orice e posibil. Am rămas serioși, concentrați și am așteptat să vedem ce putem realiza.

Următoarele obiective la Inter? Nu știu pentru moment. Ne bucurăm, ne relaxăm, iar ulterior urmează Cupa Mondială pentru mine. Orice jucător care joacă la Cupa Mondială are visul de a câștiga trofeul", a spus Marcus Thuram, pentru VOYO.