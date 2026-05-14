VIDEO EXCLUSIV Marcus Thuram spune ce a adus Cristi Chivu la Inter: "Asta ne-a ajutat să câștigăm"

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marcus Thuram (28 de ani), atacantul lui Inter Milano, a acordat un interviu în exclusivitate pentru VOYO după ce a cucerit Cupa Italiei cu formația pregătită de Cristi Chivu.

TAGS:
Din articol

Piesă de bază în angrenajul lui Inter, Marcus Thuram a jucat un rol important și în finala Coppa Italia, contribuind la autogolul lui Adam Marusic din prima repriză, care a deblocat tabela.

Marcus Thuram, după ce a câștigat Cupa Italiei cu Inter: "Cristi Chivu ne-a oferit încredere"

Pentru atacantul francez este al patrulea trofeu cucerit cu Inter Milano și al doilea din acest sezon. Thuram a explicat după meci ce a adus Cristi Chivu la echipă în acest an și a vorbit despre visul de a câștiga Cupa Mondială cu Franța.

"E o mare bucurie. Suntem foarte mulțumiți de sezonul nostru. Au fost principalele două obiective din acest sezon și le-am îndeplinit.

Nu știu dacă Cristi Chivu a schimbat ceva, dar ne-a oferit încredere, iar asta ne-a ajutat să câștigăm.

Momentul în care ne-am dat seama că putem realiza eventul? În fotbal nu se știe niciodată, orice e posibil. Am rămas serioși, concentrați și am așteptat să vedem ce putem realiza.

Următoarele obiective la Inter? Nu știu pentru moment. Ne bucurăm, ne relaxăm, iar ulterior urmează Cupa Mondială pentru mine. Orice jucător care joacă la Cupa Mondială are visul de a câștiga trofeul", a spus Marcus Thuram, pentru VOYO.

Publicitate

Cristi Chivu, alături de familie după eventul cu cucerit la Inter

Cu medalia la gât, fostul căpitan al echipei naționale s-a pozat alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia, nu au lipsit de pe Stadio Olimpico.

  • Whatsapp image 2026 05 14 at 001216
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO Rezumat Lazio - Inter 0-2 (Finala Coppa Italia)

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
Salvatorii lui Alex au izbucnit în lacrimi când l-au găsit ghemuit în pădure, după două nopți. „El ne-a făcut cu mâna”
ULTIMELE STIRI
MM Stoica a numit a doua retrogradată din Superliga: „Se chinuie degeaba”
MM Stoica a numit a doua retrogradată din Superliga: „Se chinuie degeaba”
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Marius Șumudică a ironizat un jucător de la FCSB și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica: ”Cine a făcut transferurile astea?”
Marius Șumudică a ironizat un jucător de la FCSB și l-a ”înțepat” pe Mihai Stoica: ”Cine a făcut transferurile astea?”
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
Bergodi a început să râdă după finala Cupei: "Un sezon ratat? Ce glumă!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

Lazio - Inter 0-2 a fost în direct pe VOYO | Cristi Chivu face istorie la echipa ”nerazzurrilor” și câștigă Coppa Italia

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

U Cluj - Universitatea Craiova 0-0: oltenii au cucerit Cupa României după executarea loviturilor de departajare

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Luca Toni nu l-a menajat pe Cristi Chivu înainte de finala Coppa Italia: ”Ești luat în râs în Europa!”

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Cristi Chivu și-a luat soția și fiicele în brațe după ce a câștigat Coppa Italia. Imagini emoționante de la Roma

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”

Legendarul Fabio Capello, interviu-eveniment pentru PRO TV și Sport.ro: „Cristi Chivu poate intra în istoria lui Inter Milano”



Recomandarile redactiei
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
Baiaram și soția sa, bruscați de forțele de ordine în finala Cupei! Reacția Jandarmeriei
MM Stoica a numit a doua retrogradată din Superliga: „Se chinuie degeaba”
MM Stoica a numit a doua retrogradată din Superliga: „Se chinuie degeaba”
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Fotbaliștii lui Inter au făcut-o din nou! „Made in Romania”, imn în vestiarul echipei lui Cristi Chivu
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
Chivu, moment special la conferința de presă! A vrut să răspundă în limba română: ”Totul devine foarte frumos”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!