Robert Lewandoski a făcut anunțul chiar în timpul fiestei Barcelonei: ”Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract”

Pini Zahavi, agentul lui Lewandowski, a discutat cu Deco, directorul sportiv al formației de pe Camp Nou, dar, deocamdată, Barcelona nu l-a ofertat pe Lewandowski cu prelungirea înțelegerii.

Robert Lewandowski a anunțat că cel mai probabil o va părăsi pe Barcelona în această vară. La plecarea de pe Camp Nou, după ce Barcelona a devenit campioană a Spaniei, unul dintre fanii catalanilor l-a întrebat pe atacantul polonez dacă va fi jucătorul Barcelonei și în următorul sezon, iar Lewandowski a răspuns scurt: ”Nu cred!”.

Duminică seară, după El Clasico și ceremonia în care Barcelona a primit titlul de campioană a Spaniei, Lewandowski a vorbit despre viitorul său.

”Ar putea exista o opțiune într-o ligă inferioară. Am aproape 38 de ani, dar mă simt bine din punct de vedere fizic, așa că mă gândesc la asta. Trebuie să țin cont că poate a venit momentul să joc și să mă bucur de viață. Poate va apărea acea oportunitate și nu o exclud. Tocmai am aflat că mai am 51 de zile de contract, așa că încă am timp. Voi mai asculta câteva oferte și apoi voi decide. Apreciez locul în care sunt și mă simt bine aici. Vom vedea ce se va întâmpla, dar un lucru este clar: voi continua să joc”, a spus Lewandowski.