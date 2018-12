Regula incredibila in fotbal: echipele vor putea sa introduca un jucator in PLUS pe teren! Cum se ajunge la 12

Suporterii nu vor mai fi al 12-lea jucator!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Federatia engleza propune o regula incredibila pentru juniori: echipele conduse la o diferenta de patru goluri sau mai multe vor putea introduce un jucator in plus pe teren!

Idee vine in speranta ca tinerii jucatori nu se vor mai descuraja in cazul unor infrangeri usturatoare. Unii juniori chiar renunta la fotbal in urma unor partide in care echipele lor primesc multe goluri. Federatia engleza spera astfel ca interesul in randul tinerilor englezi pentru practicarea fotbalului sa creasca prin introducerea acestei reguli. Momentan, aceasta regula nu este obligatorie, iar fiecare regiune din Anglia va decide daca o va implementa sau nu.

Federatia engleza s-a consultat cu mai multi parinti de tineri fotbalisti, care au considerat ca aceasta este o regula benefica pentru copiii lor.

Dar sunt multi care au ironizat schimbarea. "O sa crestem o natiune de rasfatati ce nu vor mai fi in stare sa lupte", a scris un parinte pe Twitter.

"Fotbalul e un sport competitiv, iar competitia inseamna ca sunt invingatori si invinsi. Ei trebuie sa stie cum sa reactioneze la ambele rezultate", a scris altul.