BOTOSANI - CFR | Suporterii i-au cerut demisia lui Enache: "Am pierde timpul daca am discuta despre ce tampenii imi trec mie prin cap"

FC Botosani a pierdut la scor cu CFR Cluj si se indeparteaza de zona de playoff.

Costel Enache are postul in pericol la Botosani. Antrenorul formatiei moldovene a avut parte de un meci de groaza cu CFR. Echipa lui Conceicao a inscris de 5 ori din 4 suturi pe poarta.

"E o seara trista. Dureroasa. Ma simt stingher. Mi-au trecut nenumarate ganduri prin minte. Gandurile mi s-au dus catre un speach in vestiar spre jucatori. Am pierde timpul degeaba daca am vorbii despre ce tampenii imi trec mie prin cap", a spus Costel Enache dupa meci.

Chitosca a inscris in proprie poarta in prima repriza a meciului, iar apoi oaspetii au inscris din singurele suturi trimise pe spatiul portii.

"Fotbalul e ciudat. Am vazut adversarul cu 4 suturi spre poarta reusind sa inscrie de 5 ori. Fotbalul e ciudat. Am fost naivi. Am condus si la posesie. CFR e o echipa buna care se apara jos. E o echipa eficienta", a comentat antrenorul celor de la Botosani.

Antrenorul formatiei patronate de Valeriu Iftime a declarat ca are in continuare incredere in lotul pe care-l are la dispozitie si nu tine de scaun, dar nici nu se gandeste serios la demisie.

"E o lectie dura care va ramane mult timp in mintea celor implicati. Nu. Sub nicio forma nu tremuram ca vine altcineva in locul meu. Nu acesta este obiectivul nostru de a avea un serviciu. Vrem sa fim eficienti la locul de munca. Atata timp cat credem ca putem gestiona lucrurile, mergem inainte. Eu am o demisie scrisa in alb. Nu o sa fie nimic financiar. Iau in calcul si o eventuala demisie, dar vom vedea. Avem un lot echilibrat. Am incredere in toti baietii din cadrul lotului. Cei care au intrat nu au avut acelasi ritm de joc si intensitate pentru joc ca cei care au jucat constan", a spus antrenorul formatiei lui Golofca dupa meciul pierdut cu 5-1.