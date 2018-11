Primul jucator care pleaca de la FCSB in iarna: si-a gasit deja echipa in Liga 1! E fotbalistul adus special de Becali

FCSB s-ar putea desparti in iarna de jucatorul adus la cererea lui Gigi Becali.

Mihai Roman se afla in discutii cu FC Botosani pentru a reveni la echipa din Moldova. Costel Enache a lasat de inteles ca oficialii clubului discuta deja cu FCSB pentru a-l readuce pe Roman.



"Nu putem vorbi despre un jucator al altei echipe. Daca s-au inreles e ok, nu stiu lucrul asta insa, am ceva informatii ca s-ar discuta!", a declarat Costel Enache pentru TelekomSport dupa meciul pierdut de Botosani cu CFR Cluj, scor 1-5.

Mihai Roman a fost adus la FCSB la cererea speciala a lui Gigi Becali care se baza pe experimentatul fotbalist pentru meciurile din cupele europene. FCSB a ratat insa calificarea in acest sezon, iar Roman a prins putine meciuri: 6 partide si un gol sunt cifrele lui Roman la FCSB.