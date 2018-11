Becali, contrazis IN DIRECT de un oficial al FCSB: "E parerea lui, dar eu cred altceva!" Doua TRANSFERURI URGENTE cerute in iarna

CFR Cluj a castigat meciul cu Botosani, scor 5-1, si este lider detasat in Liga 1. Ardelenii au 29 de puncte dupa 14 meciuri.

FCSB este obligata sa castige meciul cu Astra pentru a reveni pe locul doi, la doua puncte de CFR Cluj.

Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, cere doua transferuri urgente in perioada de mercato din iarna. Duckadam spune ca echipa are nevoie neaparata de un fundas central si de un portar.

Gigi Becali a precizat recent ca nu va aduce un nou goalkeeper, insa Duckadam il contrazice pe patron: Vlad nu poate rezista presiunii exercitate de lupta pentru castigarea campionatului.

"Avem nevoie in primul rand de un fundas central. Avem nevoie si de un portar. E parerea domnului Becali, dar eu cred ca avem nevoie si de un portar. Andrei Vlad a gresit la ultimul meci. Aceste greseli vin si pe fondul faptului ca nu are jocuri in picioare. In afara de el, mai avem un junior si cred ca nu sunt pregatiti sa duca astfel de meciuri", a declarat Helmuth Duckadam la DigiSport.

Pana la cele doua mutari cerute de Duckadam, FCSB se pregateste sa aduca un nou jucator de atac. Denis Dragus de la Viitorul a fost trecut pe lista de transferuri de Gigi Becali. FCSB vrea sa plateasca nu mai putin de 3 milioane de euro pentru el.