VIDEO | Liverpool se pregateste de sarbatoare dupa 30 de ani! Numele echipei a fost deja gravat pe trofeul Premier League

Liverpool nu a mai castigat titlul din Anglia de 30 de ani.

Liverpool asteapta de 30 de ani sarbatoarea cuceririi unui nou titlu, iar anul asta este aproape imposibil sa ii mai ajunga cineva. Trofeul Premier League a fost deja gravat cu numele echipei antrenate de Jurgen Klopp.

Cormoranii sunt aproape siguri ca vor sarbatorii castigarea campionatului, insa e probabil ca totul sa se intampla fara fanii care au fost alaturi echipei in orice moment.

Liverpool nu mai este angrenata in nicio competitie in afara de campionat. Are un avans de 25 de puncte fata de Manchester City si chiar daca 'Cetatenii' au un meci mai putin disputat, nu mai au nicio sansa la titlu.

9 etape au mai ramas de jucat in Anglia, iar Liverpool mai are nevoie de doar doua victorii pentru a-si asigura titlul matematic.