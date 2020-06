24 de accidentari in Serie A! Reluarea fotbalului in Italia ar putea fi in pericol!

Revenirea la antrenamente, dupa o pauza de aproape 3 luni, face victime in Italia.

In ciuda faptului ca revenirea s-a facut treptat, sunt 24 de fotbalisti accidentati in Serie A. Gianluca Mancini este ultimul nume adaugat pe lista sportivilor care s-au accidentat inainte de reluarea fotbalului in Italia.

Potrivit CalcioMercato, oficialii cluburilor italiene nu sunt multumiti cu aceasta situatie, fiind mai degraba ingrijorati de faptul ca programul din saptamanile urmatoare va fi aglomerat, lucru care le-ar putea pune noi probleme fotbalistilor.

Vicepresedintele asociatiei fotbalistilor din Italia, Umberto Calcagno, crede ca numarul accidentarilor va creste considerabil.

"Jucatorii vor fi supusi unor riscuri mari din punct de vedere fizic jucand o data la 3 zile, iar la acest lucru adaugam si problema carantinei obligatorii. Numarul accidentarilor va creste odata cu temperaturile", a punctat Calcagno.

Jurnalistii italieni scriu ca, din fericire, multi dintre fotbalistii accidentati s-au refacut deja. Cele mai grave accidentari sunt ale lui Kostas Manolas de la Napoli si Zlatan Ibrahimovic de la AC Milan.

Reamintim ca fotbalul din Italia se reia pe 20-21 iunie, cand sunt programate cele 4 meciuri restanta din etapa a 25-a.