Regretele lui Arsene Wenger: "In viata trebuie sa traim cu remuscari si cu negocieri nereusite!" Cel mai bun jucator din lume l-a refuzat categoric

Fostul antrenor al celor de la Arsenal a vorbit despre momentele importante ale carierei sale, cel mai mare regret al sau in fotbal si si-a ales preferatul dintre Messi si Ronaldo

Arsene Wenger a dezvaluit ca il bantuie ratarea unui transfer pe care l-ar fi putut face in anul 2003, atunci cand Arsenal era pe val.

"In viata trebuie sa traim cu remuscari si cu negocieri nereusite, iar unul dintre ele a fost Messi. Cand l-am luat pe Cesc Fabregas in 2003, am avut mai multe discutii si cu Leo Messi. La acea vreme, eram la nivelul Barcelonei si puteam construi echipe tinere puternice, cu jucatori buni.

Cu Messi, Pique si Fabregas, care erau abia la inceput, am fi putut face o echipa mare. Pique si Fabregas au venit in Anglia, Messi a ramas in Spania. E adevarat ca am fost interesati de el, insa acum este un jucator de neatins", a spus Wenger pentru beIN Sports.

Francezul si-a ales preferatul dintre Messi si Ronaldo si i-a numit si pe succesorii lor

"Sunt extrem de buni, dar este mult prea greu sa alegi. Messi este mai degraba un artist, este un jucator mai creativ, poate sa dea si pasa decisiva. Ronaldo este un atacant excelent, mult mai atletic si mai bun la duelurile aeriene, insa Messi joaca un fotbal artistic, deci mereu exista tentatia sa il alegi pe el.

Jucatorii care pot pretinde ca sunt cei mai buni din lume, dupa Messi si Ronaldo, se afla la PSG. Sunt Neymar si Mbappe, insa mai sunt si alti jucatori la acelasi nivel", a declarat francezul .

Arsene Wenger a stat pe banca celor de la Arsenal din 1996 pana in 2018, atunci cand a hotarat sa se retraga de pe banca englezilor si sa ia o pauza de la fotbal. Acum se gandeste sa revina in fotbalul mare, insa nu s-a hotarat la ce echipa.

"Este poate prea devreme. Am avut cateva discutii cu cei de la Arsenal, dar eu simt ca nu poti sa fii acolo doar pe jumatate. As vrea sa mai traiesc inca o data intensitatea unei competitii", a spuns Wenger.