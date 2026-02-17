Cristi Chivu (45 de ani) e pe val, la Inter! Cifrele românului, la o echipă unde presiunea rezultatelor e uriașă, vorbesc de la sine: 40 de meciuri, 29 de victorii, 2 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 90-38.

Cu un astfel de parcurs, în acest sezon, Chivu are deja o mână pe Scudetto, în condițiile în care avansul Interului, în fruntea clasamentului din Serie A, e de opt puncte. Și, chiar dacă AC Milan, cea mai apropiată rivală, se poate apropia la cinci puncte, în cazul în care câștigă restanța cu Como de acasă (miercuri, ora 21:45), tot Inter rămâne favorită la titlu.

În acest context, obiectivul lui Chivu, în viitorul apropiat, e accederea în optimile Champions League. Pentru că elevii săi au ratat clasarea în Top 8 în grupă – Inter s-a clasat pe 10, la un punct de locul 8 – și sunt nevoiți să joace dubla cu Bodo/Glimt (Norvegia) din play-off-ul optimilor.

Inter a produs deja 72 de milioane de euro!

Dubla Bodo/Glimt – Inter e programată pentru 18 februarie (în Norvegia) și 24 februarie (returul din Italia). Miza acestei confruntări, dincolo de cea sportivă pentru accederea în optimi, e și una financiară.

UEFA va răsplăti echipele prezente în optimile Champions League cu câte 11 milioane de euro. În cazul Interului, în caz de calificare, această sumă s-ar adăuga la cea câștigată deja pentru parcursul din grupa de Champions League. Aici, Inter a încheiat seria celor opt partide cu un total de 72 de milioane de euro!

În clasamentul banilor din Champions League, pentru sezonul în desfășurare, podiumul arată așa:

1. Bayern Munchen = 100 de milioane de euro

2. Manchester City = 97 de milioane de euro

3. Liverpool = 97 de milioane de euro