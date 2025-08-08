Laurențiu Reghecampf și-a început o nouă aventură exotică, semnând un contract pe un an cu Al-Hilal Omdurman, campioana Sudanului, cu obiectivul clar de a câștiga Liga Campionilor Africii.



Deși Sudanul se confruntă cu un război civil, Reghe spune că zona în care locuiește este sigură și că echipa beneficiază de protecție permanentă.



Mâna dreaptă a lui „Reghe“, povești horror din Sudan: „Ferească Dumnezeu! 20.000 de oameni au început să arunce cu pietre în noi“



Gabriel Manu, fostul asistent al lui Reghecampf, a vorbit despre decizia antrenorului și a amintit un episod „horror“ petrecut în Sudan, în 2019, când erau la Al-Wasl Dubai.



„Ferească Dumnezeu! Am jucat un meci în Sudan într-o competiție internațională, iar după ce am marcat golul calificării în minutul 90, aproximativ 20.000 de oameni au început să arunce cu pietre în noi, rupând bucăți din stadion. Am stat o oră în mijlocul gazonului înconjurați de jandarmi. Nu credeam că mai ieșim teferi de acolo“, a povestit Manu, potrivit sptfm.ro.



Mai mult, geamul autocarului lor a fost spart, iar clubul a mobilizat protecție extremă, cu avion personal și jandarmi în hotel, pentru a le asigura siguranța.



Gabi Manu, care a fost mâna dreaptă a lui Reghecampf la Al Wahda (46 de meciuri) și Al Wasl (45 de meciuri), înainte de a deveni antrenor principal la Metaloglobus și CS Tunari, a mărturisit cât de puternic l-a marcat acea experiență: „Am văzut sărăcia cruntă și am înțeles cu adevărat cât de greu trăiesc oamenii aceia. Nu mi-aș dori să mai ajung vreodată acolo“

