Problemele lui Laurențiu Reghecampf, în Sudan, se înmulțesc! Ca și cum lipsa rezultatelor, după cum sport.ro a arătat aici, nu era o bătaie de cap suficient de mare pentru „Reghe“, acum el mai are un motiv de îngrijorare.

În primul meci din Cupa CECAFA, competiție în care a ajuns cu spatele la zid, fiind „condamnată“ să câștige miercuri pentru a avea șanse de a merge în semifinale, Al-Hilal Omdurman a remizat cu Mogadishu City din Somalia: 1-1.

Din păcate pentru Reghecampf, acest egal se poate transforma acum într-o înfrângere, la „masa verde“.

„Am depus memoriu. Așteptăm decizia!“

În meciul amintit, „Reghe“, care se confruntă cu o criză de efectiv la Al-Hilal Omdurman, a fost nevoit să-l folosească pe mijlocașul din Liberia, Emmanuel Flomo (31 de ani). Problema e că acesta a fost adus, în ultimele zile. Și, din ce susțin cei de la Mogadishu City, contractul lui Flomo n-a fost înregistrat în timp util, astfel încât el să aibă drept de joc, în Cupa CECAFA.

„Am depus memoriu împotriva clubului Al-Hilal pentru folosirea unui jucător fără drept de joc. Acum, așteptăm decizia Comitetului de Organizare“, a spus președintele celor de la Mogadishu City, Abubakar Hussein.

Formația din Somalia a și prezentat, în presă, actele din care reiese că Emmanuel Flomo n-a fost înregistrat, în lotul lui Al-Hilal Omdurman, pentru Cupa CECAFA! Pe baza acestor dovezi, arabii susțin că sunt șanse foarte mari ca echipa lui „Reghe“ să fie depunctată și să piardă partida cu Mogadishu City, la „masa verde“: 0-3!

Dacă acest verdict se va și oficializa, atunci Al-Hilal Omdurman va avea șanse minime, de a prinde careul de ași, în Cupa CECAFA, indiferent de rezultatul ultimului meci din grupa C cu Kator (Sudanul de Sud), miercuri (ora 15.00).

