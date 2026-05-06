A semnat cu Fluminense până la finalul anului 2027

Hulk a fost eliberat de Atletico Mineiro, club cu care a fost campion al Braziliei în 2021 și cu care a dominat Campeonato Mineiro, pentru a putea semna cu Fluminense. Atacantul brazilian a parafat un contract până pe 31 decembrie 2027, urmând să rămână jucător activ până după împlinirea vârstei de 41 de ani.

În sezonul trecut, Atletico Mineiro a terminat sezonul în Brasileiro Serie A pe locul al 11-lea (calificarea în Copa Sudamericana), cu Hulk bifând 22 de prezențe și 5 goluri, în timp ce Fluminense s-a clasat pe poziția a cincea (calificare în Copa Libertadores). Atletico s-a oprit în sferturile de finală ale Copa do Brasil (0-2, 0-2 cu Cruzeiro), iar Fluminense a fost eliminată de Vasco da Gama în semifinalele competiției (1-2, 1-0, 3-4 d.l.d.).

A jucat în Brazilia, Japonia, Potugalia, Rusia și China

Givanildo Vieira de Sousa (39 de ani), cunoscut în fotbalul ca Hulk, este născut la Campina Grande (statul Paraiba) și s-a format la juniorii cluburilor Gremio Serrano, Campinense, Sao Paulo FC și EC Vitoria. La nivel de seniori a evoluat pentru Vitoria (2004-2005), Kawasaki Frontale (2005-2006), Consadole Sapporo (2006-2007), Tokyo Verdi (2006-2008), FC Porto (2008-2012), Zenit St. Petersburg (2012-2016), Shanghai Port (2016-2020), Atletico Mineiro (2021-2026) și Fluminense (2026-2027). Are 49 de selecții și 11 goluri pentru naționala Braziliei.

În palmaresul său se găsesc Primeira Liga (x4), Taca de Portugal (x3), Supertaça Candido de Oliveira (x3), Europa League (1), Russian Premier League (1), Russian Cup (1), Russian Super Cup (1), Chinese Super League (1), Chinese FA Super Cup (1), Campeonato Brasileiro Serie A (1), Copa do Brasil (1), Campeonato Mineiro (5), Supercopa do Brasil (1), finale de Copa Libertadores și Copa Sudamericana, medalie de argint la JO 2012, FIFA Confederations Cup (1), LPFP Primeira Liga Player of the Year (2), Footballer of the Year in Russia (1), Campeonato Brasileiro Serie A Team of the Year (2), Bola de Ouro (1), Bola de Prata (1), titluri de golgheter în Portugalia, Rusia și Brazilia, dar și includerea în Chinese Super League Team of the Year (2), Campeonato Mineiro Team of the Year (5), South American Team of the Year (1) și Copa Libertadores Team of the Tournament (1).

În 2019, a fost în centrul unui scandal monden, după ce a divorțat de soția cu care avea trei copii, pentru a începe o relație amoroasă cu nepoata acesteia. Fotbalistul are o avere estimată la 70-75 de milioane de dolari.

