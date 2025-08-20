Laurențiu Reghecampf (49 de ani) pune lucrurile pe picioare, treptat, la noua sa echipă, deși e clar că îl așteaptă o mare provocare din cauza problemelor multiple din Sudan.

Această țară a fost afectată grav de un război civil. Și cum se spune, pe bună dreptate, că fotbalul e oglinda societății, tot ce înseamnă organizarea campionatului intern, dar și condițiile necesare pregătirii au fost afectate de criza din Sudan.

Deocamdată însă, „Reghe“ și-a dus elevii, în Tanzania. În Dar es Salaam, cel mai mare oraș din această țară. Aici, a început de luni cantonamentul celor de la Al-Hilal Omdurman. În momentul de față, cu un lot incomplet, având în vedere că sunt zece jucători convocați la naționala Sudan-ului, implicată, în această perioadă, în African Nations Championship, în Zanzibar.

Dacă jucătorii de bază lipsesc, deocamdată, de la antrenamente, în schimb, stafful lui Reghecampf e complet. Și include un om de mare valoare, pe care tehnicianul român a reușit să-l readucă alături de el.

