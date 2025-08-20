Laurențiu Reghecampf (49 de ani) pune lucrurile pe picioare, treptat, la noua sa echipă, deși e clar că îl așteaptă o mare provocare din cauza problemelor multiple din Sudan.
Această țară a fost afectată grav de un război civil. Și cum se spune, pe bună dreptate, că fotbalul e oglinda societății, tot ce înseamnă organizarea campionatului intern, dar și condițiile necesare pregătirii au fost afectate de criza din Sudan.
Deocamdată însă, „Reghe“ și-a dus elevii, în Tanzania. În Dar es Salaam, cel mai mare oraș din această țară. Aici, a început de luni cantonamentul celor de la Al-Hilal Omdurman. În momentul de față, cu un lot incomplet, având în vedere că sunt zece jucători convocați la naționala Sudan-ului, implicată, în această perioadă, în African Nations Championship, în Zanzibar.
Dacă jucătorii de bază lipsesc, deocamdată, de la antrenamente, în schimb, stafful lui Reghecampf e complet. Și include un om de mare valoare, pe care tehnicianul român a reușit să-l readucă alături de el.
„A lucrat cu jucători precum Roberto Firmino“
După ce a ajuns în Sudan, „Reghe“ a obținut și acordul tunisianului Salim Al-Abraq, de a se alătura echipei sale. Acesta, un antrenor de fitness, a mai colaborat cu Reghecampf în perioada în care cei doi au fost la Al-Ahli Jeddah, în Arabia Saudită.
Faptul că tehnicianul român a reușit să aducă un om de talia lui Al-Abraq alături de el a fost o mare surpriză pentru presa din Sudan.
„Salim Al-Abraq și-a terminat studiile superioare, în materie de fitness și de pregătire fizică, în Franța. De-a lungul carierei sale, a lucrat la mari cluburi din Tunisia și din Arabia Saudită. Salim e un om sclipitor, un preparator fizic renumit în Africa. El a colaborat, în trecut, cu mari staruri ale fotbalului mondial, precum Roberto Firmino. Așa a ajuns să fie cunoscut în lumea fotbalului internațional. Și și-a format reputația unui preparator fizic de mare valoare. În mod cert, experiența și profesionalismul său vor influența, în mod pozitiv, rezultatele lui Al-Hilal, în noul sezon. Un asemenea om poate face o adevărată revoluție în fotbalul din Sudan“, a notat presa locală.
Deja a pus „biciul“ pe jucători, în cantonamentul din Tanzania
Laurențiu Reghecampf a avut mereu reputația unui tehnician care pune mare preț pe pregătirea fizică a jucătorilor. De altfel, în primul său mandat la FCSB, în perioada 2012-2014, un om determinant în succesul lui „Reghe“ a fost neamțul Thomas Neubert, responsabil cu partea fizică a ședințelor de pregătire. Metodele neamțului, care și acum e la FCSB, au fost preluate, treptat, și de alte echipe din Superliga noastră, făcând o adevărată „revoluție“ în fotbalul românesc, la acest capitol.
Revenind la preparatorul fizic, pe care Reghecampf l-a luat acum alături de el la Al-Hilal Omdurman, el e personajul principal al antrenamentelor pe care românul le conduce, în aceste zile. Salim Al-Abraq a pus „biciul“ pe jucători, imaginile cu antrenamentele supravegheate de el fiind virale în presa din Sudan.