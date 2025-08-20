VIDEO „Torționarul“ lui Reghecampf: „Un om sclipitor! Va face revoluție în Sudan“

&bdquo;Torționarul&ldquo; lui Reghecampf: &bdquo;Un om sclipitor! Va face revoluție &icirc;n Sudan&ldquo; Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul român a reușit să dea o mare lovitură, completându-și stafful, la Al-Hilal Omdurman, cu un specialist renumit în fotbalul african.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfsudanAl HilalSalim Al-Abraq
Din articol

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) pune lucrurile pe picioare, treptat, la noua sa echipă, deși e clar că îl așteaptă o mare provocare din cauza problemelor multiple din Sudan. 

Această țară a fost afectată grav de un război civil. Și cum se spune, pe bună dreptate, că fotbalul e oglinda societății, tot ce înseamnă organizarea campionatului intern, dar și condițiile necesare pregătirii au fost afectate de criza din Sudan.

Deocamdată însă, „Reghe“ și-a dus elevii, în Tanzania. În Dar es Salaam, cel mai mare oraș din această țară. Aici, a început de luni cantonamentul celor de la Al-Hilal Omdurman. În momentul de față, cu un lot incomplet, având în vedere că sunt zece jucători convocați la naționala Sudan-ului, implicată, în această perioadă, în African Nations Championship, în Zanzibar.

Dacă jucătorii de bază lipsesc, deocamdată, de la antrenamente, în schimb, stafful lui Reghecampf e complet. Și include un om de mare valoare, pe care tehnicianul român a reușit să-l readucă alături de el.

„A lucrat cu jucători precum Roberto Firmino“

După ce a ajuns în Sudan, „Reghe“ a obținut și acordul tunisianului Salim Al-Abraq, de a se alătura echipei sale. Acesta, un antrenor de fitness, a mai colaborat cu Reghecampf în perioada în care cei doi au fost la Al-Ahli Jeddah, în Arabia Saudită.

Faptul că tehnicianul român a reușit să aducă un om de talia lui Al-Abraq alături de el a fost o mare surpriză pentru presa din Sudan.

Salim Al-Abraq și-a terminat studiile superioare, în materie de fitness și de pregătire fizică, în Franța. De-a lungul carierei sale, a lucrat la mari cluburi din Tunisia și din Arabia Saudită. Salim e un om sclipitor, un preparator fizic renumit în Africa. El a colaborat, în trecut, cu mari staruri ale fotbalului mondial, precum Roberto Firmino. Așa a ajuns să fie cunoscut în lumea fotbalului internațional. Și și-a format reputația unui preparator fizic de mare valoare. În mod cert, experiența și profesionalismul său vor influența, în mod pozitiv, rezultatele lui Al-Hilal, în noul sezon. Un asemenea om poate face o adevărată revoluție în fotbalul din Sudan“, a notat presa locală.

Deja a pus „biciul“ pe jucători, în cantonamentul din Tanzania

Laurențiu Reghecampf a avut mereu reputația unui tehnician care pune mare preț pe pregătirea fizică a jucătorilor. De altfel, în primul său mandat la FCSB, în perioada 2012-2014, un om determinant în succesul lui „Reghe“ a fost neamțul Thomas Neubert, responsabil cu partea fizică a ședințelor de pregătire. Metodele neamțului, care și acum e la FCSB, au fost preluate, treptat, și de alte echipe din Superliga noastră, făcând o adevărată „revoluție“ în fotbalul românesc, la acest capitol.

Revenind la preparatorul fizic, pe care Reghecampf l-a luat acum alături de el la Al-Hilal Omdurman, el e personajul principal al antrenamentelor pe care românul le conduce, în aceste zile. Salim Al-Abraq a pus „biciul“ pe jucători, imaginile cu antrenamentele supravegheate de el fiind virale în presa din Sudan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Gabriel Chirea, despre contractul lui Reghe &icirc;n Sudan: Ce Dumnezeu este &icirc;n capul lui Laurențiu Reghecampf?
Gabriel Chirea, despre contractul lui "Reghe" în Sudan: "Ce Dumnezeu este în capul lui Laurențiu Reghecampf?"
&bdquo;Cutremur&ldquo; &icirc;n Sudan: &bdquo;Reghecampf poate pleca!&ldquo;. Ce a cerut rom&acirc;nul, șocant pentru arabi
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi
Toni Petrea nu-i &icirc;nchide ușa lui Reghecampf și dezvăluie de ce a refuzat ultima ofertă
Toni Petrea nu-i închide ușa lui Reghecampf și dezvăluie de ce a refuzat ultima ofertă
ULTIMELE STIRI
Alex Mitriță e rege &icirc;n China! Cifrele nebune adunate de winger-ul rom&acirc;n
Alex Mitriță e rege în China! Cifrele nebune adunate de winger-ul român
Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: &bdquo;Joacă neașteptat de bine!&rdquo;
Sebastian Ghinga anunță surpriza din Superligă: „Joacă neașteptat de bine!”
Florin Tănase &icirc;l vrea &icirc;napoi la FCSB: &bdquo;&Icirc;l așteptăm&rdquo;
Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului rom&acirc;n a născut un băiețel
Ianis Hagi e tătic! Soția fotbalistului român a născut un băiețel
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Tragedie &icirc;n fotbal! Fost internațional, găsit mort &icirc;n casă: avea doar 40 de ani

Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă: avea doar 40 de ani

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu &icirc;naintea meciurilor cu Canada și Cipru

Lovitură pentru Ianis Hagi! Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciurilor cu Canada și Cipru

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!