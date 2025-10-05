Laurențiu Reghecampf trăiește o experiență extremă în Africa. De când a preluat pe Al Hilal Omdurman, una dintre cele mai mari echipe din Sudan, antrenorul român s-a confruntat cu dificultăți greu de imaginat pentru fotbalul european.



„Nu poți face comparație cu Europa, e o diferență foarte mare. Multe meciuri le joci pe teren sintetic, deplasările sunt foarte grele. Am făcut antrenamente și la 5:45 dimineața! Dacă sunt 40 de grade și te antrenezi pe sintetic, îți iau foc picioarele!”, a spus Reghecampf la fanatik.



Ce spune „Reghe“ despre războiul din Sudan



Fostul tehnician al FCSB-ului a povestit și cum a pierdut prima finală cu Al Hilal, în CECAFA Kagame Cup, 1-2 cu Singida Black Stars, deși echipa sa ajunsese „la pas” în ultimul act.



În ciuda înfrângerii, Reghe e optimist și spune că nivelul fotbalului african l-a surprins: „Echipele de top de aici au jucători care pot evolua lejer în campionate bune din Europa. Nivelul lor e de play-off în România.”



Antrenorul român a vorbit și despre situația tensionată din Sudan, o țară măcinată în ultimii ani de război civil. „Am stat acolo doar 6 zile la început, dar nu am văzut nimic periculos. Din ce mi-au spus jucătorii, acum e liniște, nu mai e război. Avem milioane de suporteri, e o echipă iubită în toată țara.”

Antrenorul pe care „Reghe“ tocmai l-a învins, dorit în locul său!

Chiar dacă a fost reconfirmat în funcție pentru moment, Laurențiu Reghecampf stă, în continuare, cu sabia deasupra capului. Mai ales că presa arabă tocmai a înaintat numele posibilului înlocuitor pentru tehnicianul român.

Vorbim despre brazilianul Heron Ferreira (foto sus, 67 de ani). Ca o ironie a sorții, acesta tocmai a fost învins de Reghecampf, în turul I preliminar Champions League. Aici, echipa românului a obținut calificarea în fața celor de la Jamus (Sudanul de Sud), după 0-0 în tur și 1-0 în retur.

Heron Ferreira e luat în calcul, pentru înlocuirea lui Reghecampf, fiindcă are o experiență bogată în fotbalul african. Și a mai fost, la Al-Hilal Omdurman, în perioada 2006-2008, când a câștigat campionatul de trei ori.

