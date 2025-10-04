Liverpool "a luat-o la vale", Arne Slot găsește cu greu explicații: "Ăsta e adevărul!"

Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în exclusivitate pe VOYO.



Chelsea a câștigat în mod dramatic duelul de foc al rundei, scor 2-1, grație unui gol marcat în minutul 90+6. În urma acestui rezultat, "cormoranii" au fost depășiți de Arsenal.



Liverpool "a luat-o la vale", Arne Slot găsește cu greu explicații



Managerul lui Liverpool, Arne Slot, spune că elevii săi ar trebui să fie mai concentrați la finalizare:



"Azi ne-am creat foarte multe ocazii pe Stamford Bridge, acesta ar fi un lucru pozitiv. Din păcate, atât în acest meci, cât și contra lui Crystal Palace, am primit gol la singura ocazie pe care adversarul și-a creat-o în prima repriză.



Diferența a fost foarte mică în ultimele meciuri, dar din păcate balanța nu s-a înclinat în favoarea noastră. După ce am egalat, am crezut că vom marca și al doilea gol. Puteam lua decizii mai bune la unele faze.



În ultimele meciuri ne-am creat mai multe ocazii decât adversarii noștri, dar asta nu ne ajută. Adevărul este că am reușit să înscriem cel mult un gol, iar adversarii au înscris de fiecare dată un gol în plus", a declarat Arne Slot, potrivit BBC.



VIDEO Rezumatul meciului Chelsea - Liverpool 2-1



Puștiul Estevao a decis derby-ul de pe Stamford Bridge. Acesta a fost servit excelent de Cucurella în prelungiri, iar Chelsea a păstrat toate cele trei puncte.



