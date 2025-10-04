Reacția lui Alex Dobre când a fost întrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională

Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 12-a.



Rapid a deschis scorul prin autogolul lui Ionuţ Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferenţa, deviind şutul lui Elvir Koljic. Farul a redus din diferenţă prin Ionuţ Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.



Farul nu a mai câştigat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri.



Rapid este la a doua victorie consecutivă după ce a pierdut acasă cu FC Hermannstadt. Alex Dobre, jucător convocat la națională de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Austria și Moldova, a vorbit la finalul partidei despre victoria contra Farului, dar și despre 'chimia' sa cu fanii din Giulești. După al doilea gol s-a îndreptat către peluză și le-a transmis fanilor un mesaj puternic, o dedicație: "Pentru voi!"



"(n.r.: despre bucuria alături de fani). Am făcut ceea ce am simțit. Cum sunt ei alături de mine, așa sunt și eu.

Ne-au motivat cel mai mult, să dăm maximum, să dominăm adversarul în fiecare parte. În a doua repriză am avut de suferit.

E important să poți să și suferi, dar pentru că suntem uniți am reușit să marcăm și golul al treilea.

A devenit ca un obicei înainte de chemarea la națională (n.r.: evoluțiile excelente). am reușit să-mi ajut echipa și mă bucur că suntem pe primul loc.

Eu mă axez pe echipa mea, dacă vine o convocare, sper să și ajut. E un meci important cu Austria, mâine încerc să mă refac la Mogoșoaia. E cel mai important să intri cu energie foarte bună. Ca joc n-am fost în cea mai bună formă. Ca joc sper să o fac din ce în ce mai bine", a declarat Alex Dobre, la finalul partidei.



Rapid - Farul 3-1

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Işfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Stelian Slabu

