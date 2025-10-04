Reacția lui Alex Dobre când a fost întrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională

Reacția lui Alex Dobre c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre fanii Rapidului, dar și despre convocarea la națională Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid - Farul 3-1, în etapa a 12-a din Superliga României.

TAGS:
Rapid - Farulalex dobre
Din articol

Rapid București a urcat pe primul loc în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă seara, în Giulești, în etapa a 12-a.

Rapid a deschis scorul prin autogolul lui Ionuţ Larie (9), în urma unui corner executat de Claudiu Petrila. Alexandru Dobre (20) a majorat diferenţa, deviind şutul lui Elvir Koljic. Farul a redus din diferenţă prin Ionuţ Vînă (56), care a plasat mingea la vinclu. Alexandru Dobre (67) a închis tabela cu o lovitură de cap, după ce centrarea lui Petrila a fost deviată de Larie.

Farul nu a mai câştigat de patru etape, în care are două egaluri şi două eşecuri.

Rapid este la a doua victorie consecutivă după ce a pierdut acasă cu FC Hermannstadt.

Alex Dobre, jucător convocat la națională de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Austria și Moldova, a vorbit la finalul partidei despre victoria contra Farului, dar și despre 'chimia' sa cu fanii din Giulești.

După al doilea gol s-a îndreptat către peluză și le-a transmis fanilor un mesaj puternic, o dedicație: "Pentru voi!"

"(n.r.: despre bucuria alături de fani). Am făcut ceea ce am simțit. Cum sunt ei alături de mine, așa sunt și eu.

Ne-au motivat cel mai mult, să dăm maximum, să dominăm adversarul în fiecare parte. În a doua repriză am avut de suferit. 

E important să poți să și suferi, dar pentru că suntem uniți am reușit să marcăm și golul al treilea. 

A devenit ca un obicei înainte de chemarea la națională (n.r.: evoluțiile excelente). am reușit să-mi ajut echipa și mă bucur că suntem pe primul loc. 

Eu mă axez pe echipa mea, dacă vine o convocare, sper să și ajut. E un meci important cu Austria, mâine încerc să mă refac la Mogoșoaia. 

E cel mai important să intri cu energie foarte bună. Ca joc n-am fost în cea mai bună formă. Ca joc sper să o fac din ce în ce mai bine", a declarat Alex Dobre, la finalul partidei. 

Rapid - Farul 3-1

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Işfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonaşe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Stelian Slabu

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
Un nou ciclon va lovi Rom&acirc;nia, &icirc;ncep&acirc;nd de duminică noapte. Meteorologii au spus c&acirc;t timp va ține noua serie de averse
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu face legea &icirc;n Italia! Inter și-a spulberat adversara, scor 4-1, pe &bdquo;Meazza&rdquo;
Cristi Chivu face legea în Italia! Inter și-a spulberat adversara, scor 4-1, pe „Meazza”
Echipa lui Radu Drăgușin merge bine &icirc;n Premier League! Victorie cu Leeds și antrenorul Thomas Frank a jubilat: Era și timpul!
Echipa lui Radu Drăgușin merge bine în Premier League! Victorie cu Leeds și antrenorul Thomas Frank a jubilat: "Era și timpul!"
ULTIMELE STIRI
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Controversa apărută &icirc;n Olanda după meciul &icirc;n care Dennis Man a oferit un gol și un assist: &rdquo;Invers nu s-ar fi dat!&rdquo;
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”
Costel G&acirc;lcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: &bdquo;Așa văd eu din afară&rdquo; + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul
Revoltător! Gestul făcut de un puști pe finalul meciului Rapid - Farul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se pregătește transferul la FCSB: &rdquo;Pe o sumă colosală&rdquo;

Se pregătește transferul la FCSB: ”Pe o sumă colosală”

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct &icirc;n China, la o echipă cu doi rom&acirc;ni importanți

Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți

Reacția turcilor după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat

CE GOL! Ianis Hagi a &rdquo;spart gheața&rdquo; din lovitură liberă la Alanyaspor

CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după &rdquo;bijuteria&rdquo; reușită &icirc;n meciul cu Genclerbirligi: &rdquo;Nu sunt mulțumit!&rdquo;

Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după ”bijuteria” reușită în meciul cu Genclerbirligi: ”Nu sunt mulțumit!”

FK Csikszereda - U Cluj 2-1! Ciucanii reușesc surpriza etapei

FK Csikszereda - U Cluj 2-1! Ciucanii reușesc surpriza etapei



Recomandarile redactiei
Controversa apărută &icirc;n Olanda după meciul &icirc;n care Dennis Man a oferit un gol și un assist: &rdquo;Invers nu s-ar fi dat!&rdquo;
Controversa apărută în Olanda după meciul în care Dennis Man a oferit un gol și un assist: ”Invers nu s-ar fi dat!”
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
FC Barcelona vrea să transfere un uriaș de 1,91 m. Hansi Flick și-a stabilit prima țintă pentru 2026
Costel G&acirc;lcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: &bdquo;Așa văd eu din afară&rdquo; + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
Costel Gâlcă, nemulțumit după Rapid - Farul 3-1: „Așa văd eu din afară” + ce a spus despre plecarea lui Cristi Manea
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist &icirc;n Zwolle - PSV
Cum a reacționat un jurnalist olandez după ce Dennis Man a avut gol și assist în Zwolle - PSV
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul
Alte subiecte de interes
Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la pauza meciului Rapid - Farul: &rdquo;Foarte supărat, a țipat la noi&rdquo;
Ce s-a întâmplat la pauza meciului Rapid - Farul: ”Foarte supărat, a țipat la noi”
Un fost rapidist, verdict despre protestul galeriei la meciul cu Farul: &rdquo;Te doare sufletul&rdquo;
Un fost rapidist, verdict despre protestul galeriei la meciul cu Farul: ”Te doare sufletul”
&Icirc;ncă un tricolor schimbă echipa &icirc;n această vară: Nu mai intră &icirc;n planurile clubului
Încă un tricolor schimbă echipa în această vară: "Nu mai intră în planurile clubului"
Meci mare făcut de Alex Dobre co. pe terenul lui FC Porto!
Meci mare făcut de Alex Dobre & co. pe terenul lui FC Porto!
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
(EN) UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!