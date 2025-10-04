Gazdele au început în forță. În minutul 9, Larie a deviat nefericit în propria poartă după o fază creată de Dobre, iar zece minute mai târziu Koljic a făcut 2-0. Constănțenii au reintrat în joc după pauză, prin execuția superbă a lui Ionuț Vînă (56), însă Rapid a tranșat disputa în minutul 67, prin același Dobre: 3-1 scor final.



„Muncim mult și nu culegem roadele!”



La final, mijlocașul Ionuț Vînă a venit la flash-interviuri și a transmis un mesaj cât se poate de apăsat.



„E o supărare mare, ne doream măcar un punct după cum au decurs lucrurile în acest meci. Am început prost meciul, am primit goluri rapid, unul după o fază fixă, altul dintr-un contraatac. E greu, mai ales când joci împotriva unor echipe ca Dinamo, Steaua sau Rapid.



După pauză, am încercat să ne bucurăm de fotbal, să jucăm. La 2-1, am simțit că suntem peste ei, că putem forța golul, se putea chiar să egalăm, să facem 2-2. E greu, nu știu, îmi e greu să-mi găsesc cuvintele, pentru că muncim mult și nu culegem roadele.



Asta mă întreb și eu: de ce nu jucăm așa de la început, de ce jucăm bine doar după ce primim gol? Așa ne antrenăm, știu că o facem bine. Dacă nu aș fi convins de asta, aș zice altceva, dar noi încercăm, vorbim între noi, încercăm ca fiecare jucător să înceapă bine meciul, ca echipa să nu mai aibă aceste sincope. E greu să revii de la 1-0 sau 2-0 împotriva echipelor mari.



A fost un gol frumos, dar asta contează mai puțin. Când echipa pierde, nu mai are sens.



A fost o execuție frumoasă, dar treaba mea e să-mi ajut echipa. Când apar astfel de execuții, sunt binevenite, dar în seara asta plecăm tot cu zero puncte”, a spus Ionuț Vînă după meci.



Cu acest succes, Rapid urcă pe primul loc în Superliga, cu 25 de puncte, în timp ce Farul a ajuns la al patrulea meci consecutiv fără victorie și rămâne pe locul 8, cu 15 puncte.

